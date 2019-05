Ferroviário visita Sampaio Corrêa defendendo a ponta da Série C

O Ferroviário está em alta na Série C do Campeonato Brasileiro e chega para a 5ª rodada com status de líder e temido, após ter vencido o Santa Cruz, Náutico e Globo/RN.O time coral joga no Castelão, em São Luís (MA), contra o Sampaio Corrêa, às 17 horas, em um confronto de líderes. Enquanto o Ferroviário tem 10 pontos, o Sampaio Corrêa vem na cola com 8, ou seja, se vencer ultrapassa o Ferrão. Mas o time coral quer mais um resultado fora na Série C para disparar no Grupo A.

O time tem o artilheiro Edson Cariús já recuperado, com direito a gol marcado no último jogo e permanecendo no time coral após negociação frustrada com o Ceará.

"Minha decisão de ficar pesou pelo respeito que tenho ao clube, pela marca que é o Ferroviário, foi ele que me trouxe até aqui. Estou em um time grande. Se eu sou um dos artilheiros do Brasil, eu devo não apenas ao meu suor em campo, mas também eu devo muito ao Ferroviário. E minha forma de retribuir tudo que conquistamos juntos é ficar com um objetivo, que é o de chegar à Série B com o Ferroviário. É um desejo não apenas da diretoria, mas também do nosso grupo em campo, e claro, é um sonho da torcida coral", disse.

Assim, o técnico Marcelo Vilar deve promover o retorno do atacante ao time titular.

"Acredito que devemos fazer um grande jogo e sonhar com mais um resultado positivo. Na Série C precisaremos de todos os jogadores. Quem tem entrado tem dado conta do recado. O momento de muitos jogadores é muito bom. O Cariús é um cara muito cabeça feita, não deixa problemas de fora interferir e fez um gol quando entrou no último jogo", disse o técnico.

Para o duelo com o Sampaio, Marcelo Vilar não terá o volante Leanderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas conta com o retorno do lateral-direito Lucas Mendes, recuperado de lesão.

"Entramos sabendo que a competição é muito difícil. Queremos resultados dentro e fora de casa e continuar na primeira colocação. E agora o foco é no Sampaio Corrêa. O campo deles é muito pesado, eles terão vantagem nisso, mas temos condições de fazer um grande jogo e procurar vencer. Mas se não der para vencer não podemos perder".

Motivado

O Sampaio Corrêa chega motivado para o confronto com o Ferroviário após a boa atuação contra o poderoso Palmeiras pela Copa do Brasil, no jogo de ida das oitavas de final, mesmo com derrota por 1 a 0 com gol nos acréscimos.

Apesar de ainda lamentar o resultado, o volante Felipe Dias destacou o empenho da equipe, e já pensa no duelo que vale a liderança do Grupo A na Série C.

"Fica a tristeza por termos o gol numa infelicidade, mas fomos aguerridos, e não merecíamos perder. Agora é seguir trabalhando com os pés no chão, porque já temos outro jogo importante, contra o Ferroviário, que vale liderança", destacou o volante.