Ferroviário visita o Santa Cruz de olho em continuar no topo

Na abertura do returno do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário empatou em 0 a 0 com o Botafogo/PB no Presidente Vargas, na estreia do técnico Leandro Campos.

O resultado não foi desastroso, pois o Ferrão continuou na liderança com 20 pontos em uma rodada de 4 empates, mas para a rodada seguinte, a 11ª, no duelo hoje contra o Santa Cruz no Arruda, às 20 horas, o clube precisa continuar pontuando para manter ou aumentar a diferença para o 5º colocado, que hoje é de 5 pontos para o Confiança.

Serão 8 rodadas para o Tubarão da Barra administrar a vantagem que tem, resistindo aos adversários que se aproximam na tabela, já que Botafogo/PB (2º com 16 pontos), Santa Cruz (16), Náutico (15), Confiança (15) e Sampaio Corrêa (15) são os principais adversários na luta por 4 vagas na 2ª Fase, a de mata-mata que já vale o acesso para a Série B.

Com citado, o Santa Cruz é um adversário direto do Ferrão e vem pressionado por uma derrota por 2 a 0 para o Treze/PB, com o presidente do clube e o técnico Milton Cruz conclamando a torcida a lotar o Arruda para empurrar o time pernambucano.

O técnico do Ferroviário, Leandro Campos, espera um jogo complicado, mas que o seu time tem tudo para fazer uma grande exibição.

"É muito importante sempre buscarmos as vitórias, mas não podemos deixar os concorrentes diretos somarem 3 pontos e nós nenhum. Se pudermos travar o desenvolvimento do adversário, o empate é bem vindo. Mas respeitando o Santa Cruz, vamos lá pensando na vitória. Espero que a estratégia que queremos dê certo. A pressão no Arruda é muito grande", disse.

Com uma semana de trabalho após sua estreia, Leandro Campos não deve mudar taticamente a equipe, por entender que o time coral já tem um padrão de jogo.

"A equipe do Ferroviário está acostumada a uma forma de jogo, um modelo de jogo. Por mais que eu queria fazer algumas alterações, não posso fazer mudanças radicais. É muito importante que possamos ter tranquilidade e estou contente com o desenvolvimento da equipe".

Para o jogo, o técnico tem problemas de montagem de equipe. O atacante Edson Cariús e o volante Jean Henrique estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, assim como Gleibson e Léo Jaime ainda estão em tratamento.

Em contrapartida, o atacante Jefferson Caxito e o lateral-direito Osvaldir se recuperaram de lesão, e o meia Esquerdinha está regularizado.