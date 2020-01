Ferroviário vence o Horizonte pelo Cearense e sobe na tabela; Caucaia e Barbalha empatam

Sob o comando do técnico Anderson Batatais, o Ferroviário chegou a segunda vitória seguida no Campeonato Cearense. Na tarde deste domingo (19), o Tubarão da Barra recebeu o Horizonte, pela 6ª rodada, e venceu pelo placar de 2 a 0, no estádio Presidente Vargas. Artilheiro da equipe coral com três gols, Caíque marcou aos 18 do primeiro tempo e oito da segunda etapa os tentos que fizeram o Peixe chegar ao 3º lugar.

O jogo

Assim como aconteceu na vitória sobre o Floresta, na última quarta (15), o Ferroviário começou a primeira etapa com maior posse de bola, tendo as principais chances e obrigou o goleiro Diego Almeida realizar duas grandes defesas. Autor do gol da primeira vitória do time coral no campeonato diante da equipe do Manoel Sátiro, Caíque marcou novamente, desta vez contra o Horizonte, balançando as redes para abrir o marcador aos 18 minutos. O atacante recebeu passe em velocidade nas "costas" da defesa do Horizonte e tocou na saída do goleiro Diego Almeida para fazer 1 a 0.

No fim do 1º tempo, o Tubarão da Barra teve chance de ampliar com Felipe Macena. O volante recebeu na área e bateu para o gol, mas o zagueiro Anderson Lima se jogou no lance salvando o Galo do Tabuleiro.

Com uma equipe jovem, onde a base é formada pelos atletas que disputaram a Copa do Nordeste Sub-20, o Horizonte foi forte na marcação, dando poucos espaços, mas não levou perigo ao gol de Nícolas.

De volta para o tempo final, não demorou muito para o Tubarão ampliar. Artilheiro coral com três gols, Caíque recebeu passe de Léo Bahia e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e fazer o segundo dele e do Ferroviário na partida com apenas oito minutos de bola rolando.

Apesar do bom toque de bola e marcação com poucos erros, o Galo do Tabuleiro até chegou a mostrar uma evolução no 2º tempo, mas não exibiu do goleiro coral nenhuma defesa difícil.

Com o resultado, o Ferroviário subiu para a terceira colocação com oito pontos, enquanto o Horizonte permanece em último com somente um ponto somado em cinco jogos.

Na próxima quarta-feira (22), as duas equipes voltam a jogar pela 6ª e penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense. No Domingão, o Horizonte recebe o Floresta, às 15h30. No mesmo horário, o Ferroviário encara o Pacajus no estádio João Ronaldo.

No Raimundão

Também pela 5ª rodada do Estadual, Caucaia e Barbalha empataram por 1 a 1, no estádio João Ronaldo. Brunão abriu para a Raposa Metropolitana aos 20 da primeira etapa, mas Darlan empatou aos 33 da etapa final para a Raposa dos Verdes Canaviais. Com o resultado, o Caucaia fica na 4ª posição com sete pontos. Já o Barbalha, com 11, perde a oportunidade de igualar com o Guarany de Sobral, que venceu o Atlético-CE no sábado (18), e fica na vice-liderança.

Na quarta (22), o Barbalha recebe o Atlético-CE, no Inaldão, às 20h, enquanto o Caucaia vai até Sobral jogar diante do Guarany, no Junco, às 21h30. Ambas as partidas serão pela 6ª rodada do Estadual.