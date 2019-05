Ferroviário recebe Santa Cruz pela Série C do Brasileiro

Depois do ótimo resultado da estreia na Série C, ao empatar com o Botafogo/PB, fora de casa, por 1 a 1, o Ferroviário faz o 1º jogo diante de sua torcida, neste domingo (5), às 18h, na Arena Castelão, contra o Santa Cruz.

O time coral, que reclamou muito no gol validado para o Botafogo, na Paraíba, busca sua primeira vitória diante de mais um dos favoritos ao G-4. O Santa Cruz, por sua vez, estreou também empatando, por 2 a 2, no Arruda, contra o Treze/PB, arrancando um empate nos acréscimos.

Pelo regulamento da Série C, os quatro melhores avançam para a 2ª fase, com os dois últimos sendo rebaixados. Como empataram na 1ª rodada, Ferroviário e Santa Cruz buscam vencer para terminar a rodada no G-4.

Para o duelo entre corais, o Ferroviário terá os desfalques de Isac Prado e Luiz Fernando, boas opções para Marcelo Vilar, ainda entregues ao departamento médico. Em contrapartida, Léo Jaime, que treinou bem ao longo da semana, pode estrear.

"Treinei forte. Espero jogar, atuar bem e ajudar o Ferroviário nesse jogo. Estreamos bem, por pouco não vencemos, mas o importante é que trouxemos um ponto da Paraíba. Agora o jogo é em casa e precisamos vencer", disse o atacante Léo Jaime.

Já o volante Leanderson destacou a importância de jogar em casa com o apoio do torcedor coral. "A expectativa é muito grande de encontrar novamente nosso torcedor. Esperamos conseguir uma grande vitória em nossos domínios e arrancar na Série C. Estreamos bem, mas o empate só vai valer se conquistarmos os três pontos contra o Santa Cruz".

O zagueiro Afonso acredita que a equipe coral ainda tem muito a render na Série C, principalmente jogando no Castelão. "A estreia foi positiva. Se não ganhamos, também não perdemos, principalmente fora de casa. Agora é fazer o nosso papel. No Castelão é indiscutível o campo, nosso time é mais de passe, de toque, e isso fortalece cada vez mais. Esperamos uma retomada com o pé direito", disse o atleta do Ferroviário.

Santa Cruz

O time pernambucano, que fará confronto na quinta-feira com o Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste, garante estar focado na Série C. Anteriormente, o técnico Leston Júnior já havia descartado a possibilidade de mandar a campo uma equipe que fosse alternativa.

Perguntado se pensa em realizar algumas estratégias, já que não poderá contar com Marcos Martins e Augusto no Nordestão, Leston Júnior voltou a ressaltar a importância do jogo diante do Ferroviário. "Vamos focar no Ferroviário, em fazer um bom jogo, até porque a Série C é o maior objetivo do clube e não podemos perder isso de vista. Somos maduros o suficiente para fazer bons jogos fora de casa", argumentou o técnico.

Sobre o time cearense, o treinador mostrou preocupação com o centroavante Edson Cariús. "Precisamos ter um time equilibrado, até pelo que esperamos do adversário, que tem um centroavante, o Edson Cariús, com uma média de gols muito alta", finalizou.