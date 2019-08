Ferroviário quer garantir vitória contra Confiança e não pensar em outros resultados

Não adianta remar e morrer na praia. O dito popular não soa tão bem para o Ferroviário tendo em vista a campanha no Brasileiro da Série C, em que o time provocou enorme expectativa com desempenho promissor, mas que decaiu até a penúltima rodada. Ainda existe esperança, e ela está concentrada no último jogo, quando a equipe enfrenta o Confiança, no sábado, às 17h, no Estádio Presidente Vargas.

Sobre tal confronto, novamente o dito popular se molda. Não adianta remar e morrer na praia. Além dos tropeços de Santa Cruz ou Imperatriz, que enfrentam respectivamente o Náutico e o Sampaio Corrêa, o Ferroviário precisa de um verbo importante, que não se aplica ao time da Barra do Ceará há seis rodadas: vencer, vencer e vencer.

Não adianta nenhum resultado cair do céu, se os corais não saírem com os três pontos da praça esportiva do bairro Benfica. Para que tal objetivo se alcance, "foco no campo de jogo" é a expressão de ordem na Vila Olímpica Elzir Cabral. Nada fora dele.

"Agora é erguer a cabeça, tem esse jogo contra o Confiança. A gente precisa ganhar, não adianta a gente ficar torcendo para o resultado do Imperatriz, Santa Cruz perder, e a gente não conseguir o nosso dever de casa. A gente precisa fazer nosso dever de casa e, consequentemente, que dê tudo certo para a gente conseguir a nossa classificação", disse o zagueiro Luís Fernando.

Nas mãos de Deus

Com o resultado de vitória contra o Confiança em mãos, quem também deve entrar em campo, para o goleiro Nícolas, é a fé.

"Depende de algum ou outro resultado, mas temos que falar do nosso jogo, que demanda muita concentração. O Confiança vem para buscar o resultado que ele precisa, então a gente está mais focado nesse jogo. O restante é extra, a gente deixa nas mãos de Deus, e a gente tem que focar no nosso trabalho".

A aura positiva do Estádio do Benfica também pode ser atrativo para o torcedor coral, que terá, além de ingressos a preços promocionais (a partir de R$ 10), lembranças positivas da tradicional arena esportiva.

"Jogar no PV é sempre bom, a gente teve a última vitória aqui, o gramado está bem cuidado. A lembrança nossa, do nosso torcedor, sempre foi boa. Então, a gente pede que a torcida acredite e compareça para que, de alguma forma, possa nos ajudar", disse o arqueiro coral. O Ferrão treina hoje no PV para fazer reconhecimento do gramado.