Ferroviário lança a "Camisa da Virada" para o seu torcedor

O Ferroviário lançou uma nova camisa oficial para o torcedor coral. Em uma iniciativa do departamento de marketing do Tubarão da Barra, o clube desenvolveu uma camisa especial para comemorar as festas de final de ano. É a "Camisa da Virada", que é toda branca com o escudo do clube seguindo o mesmo tom. A ideia é que os torcedores do Ferrão a utilizem durante o Réveillon deste ano.

A peça, exclusiva e com edição limitada, custa R$ 159,90. Mas, para quem é sócio-torcedor, há descontos entre 5% a 20%, a depender do plano.

A camisa comemorativa de fim de ano do Ferroviário já está disponível na loja própria do clube, a Ferrão Store, localizada no Shopping RioMar Kennedy.

Novo elenco

Com a confirmação da permanência do técnico Zé Teodoro à frente do clube, o elenco já tem data para retornar às atividades de olho no início da temporada, que será em 5 de janeiro, quando o Ferrão encara o Atlético/CE, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.

Do elenco de 2019, apenas três jogadores continuarão na próxima temporada: o goleiro Nícolas, meia Guilherme e atacante Yago, além de 12 jogadores das categorias de base. A diretoria já trata dos reforços.