Ferroviário faz inter-temporada de 20 dias até o jogo do dia 4 de março

O Ferroviário terá um período longo de treinos até seu próximo jogo do Campeonato Cearense, mais precisamente 21 dias, entre seu último jogo, no dia 12 de fevereiro contra o Barbalha, e o próximo jogo, no dia 4 de março contra o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada.

O período de treinamentos, maior até que a pré-temporada antes de iniciar o Estadual, tem sido planejado pelo clube coral como uma intertemporada, realizando trabalhos físicos e um amistoso, no sábado, 22, às 15 horas no Elzir Cabral contra o União, com ingressos no valor de R$ 10,00.

Logo após a vitória de 1 a 0 contra o Barbalha, fora de casa, no dia 12 de fevereiro, o elenco ganhou quatro dias de descanso, voltando às atividades na tarde de segunda-feira. Preparador físico do Tubarão da Barra, Janderson Bessa analisou o planejamento da comissão técnica no longo período sem partidas oficiais.

"Nesse período em que a gente começou a competição até o nosso último jogo foram 35 dias, praticamente, e 11 jogos. A gente precisava muito desse descanso físico e mental dos atletas. A comissão técnica se reuniu com a diretoria e achou por bem dar esses quatro dias de repouso pra programar a sequência de treinamentos e jogos amistosos para que possamos manter o nosso ritmo que vínhamos desempenhando", disse.

Reavaliação

Para a nova etapa dos treinamentos, o preparador físico coral afirma que todos os atletas passarão por uma reavaliação com o departamento de fisiologia e fisioterapia do clube. "Como a gente vai ter um período de 19 ou 20 dias até o próximo jogo, já deixamos bem claro que, na volta, eles seriam reavaliados na parte fisiológica (com o Lucas Oaks, fisiologista do clube) para que tenhamos uma noção até certo ponto que essa folga foi benéfica para eles", comentou.

Perguntado sobre o ritmo de treino a ser seguido pela equipe coral, Janderson afirma que serão treinos intensos e que a comissão técnica exigirá dos atletas uma boa intensidade física e mental. "Junto com a comissão técnica, a gente procura ter treinos intensos, mas que não sejam tão volumosos. Essa parte de volume foi feita durante a pré-temporada. Agora é mais treino intenso de 40 ou 50 minutos, que a gente cobra muito a intensidade física e mental", finalizou ele.

O volante Felipe Macena comentou a importância desse repouso durante os últimos dias. "Desde o dia 5 de janeiro, a gente vinha numa pegada de muitos jogos. Agora, vamos ter mais ou menos três semanas até o jogo contra o Fortaleza, no dia quatro. Esses quatro dias de folga foram para dar uma recarregada na bateria, uma descansada e ver a família. Agora, é começar a semana trabalhando e já pensando no jogo do dia quatro. Vai ser uma partida muito boa, mas para isso temos que trabalhar bem durante essas três semanas", disse.

Com 7 pontos em 4 jogos na 2ª Fase, o Ferroviário está em 3º na tabela e tem mais 3 partidas para garantir sua vaga nas semifinais do Estadual: Fortaleza, Pacajus e Caucaia.