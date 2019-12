Ferroviário espera superar as frustrações vividas deste ano

O ano do Ferroviário não terminou da forma esperada por torcedores e diretoria do clube. A equipe coral encerrou o Campeonato Cearense em 6º lugar (longe das semifinais), acabou em quinto na fase de grupos da Série C do Brasileirão, ficou na quinta posição da Taça Fares Lopes e sequer conseguiu conquistar uma vaga para Copa do Brasil e do Nordeste do próximo ano.

Para se recuperar do "baque" sofrido neste ano, o time já iniciou a pré-temporada. Com mudanças no elenco e na comissão técnica, o grupo já treina na Barra do Ceará visando os projetos de crescimento em 2020, quando passará por três importantes competições. Além do Campeonato Cearense, o Peixe terá Série C e Fares Lopes pela frente.

Vendo 2019 como "um ano de amadurecimento", o presidente coral, Newton Filho, afirma que o clube vai trabalhar de acordo com cada estágio do time. "O Ferroviário vai buscar etapa por etapa cada objetivo que for conquistando. Primeiro a vaga na Copa do Brasil no Estadual e aí, quem sabe, brigar pelo título", disse o mandatário.

No segundo semestre do ano, o Tubarão terá a Série C e Fares Lopes para competir. A prioridade do Ferroviário é garantir permanência na Terceira Divisão nacional e, quando confirmada, partir em busca do acesso à Série B. "O objetivo é se manter na Série C. Alcançado esse objetivo, vamos buscar o acesso", comentou Newton.

Com muitas mudanças no elenco e comissão técnica, o Ferrão já trabalha com as novas peças do time. O treinador Zé Teodoro, com vasta experiência, já treina a equipe buscando chegar em 2020 com força para o Campeonato Cearense. "Vamos tentar fazer o time encaixar, jogando compacto, com velocidade. Os jogadores estão comprometidos e a resposta está sendo boa nos treinamentos".Além de Léo Bahia, anunciado como novo atleta coral, o clube deve revelar mais reforços. "Anunciamos o Léo Bahia, hoje deve ser anunciado outro e devemos trazer mais um meia", garantiu o dirigente do Tubarão da Barra. Assim, o Ferroviário espera não só estar pronto na estreia do Estadual, no dia 5 contra o Atlético, como para um ano que promete ser desafiador em todas as competições.