Ferroviário espera manter os 100% de aproveitamento, agora no PV

Líder isolado do Grupo A da Série C, com 16 pontos ganhos, e melhor campanha dos dois grupos, o Ferroviário agora terá de encarar uma realidade ligeiramente diferente do que tem enfrentado na competição: vai utilizar o Estádio Presidente Vargas para os próximos jogos da equipe e o primeiro será contra o Imperatriz/MA, no próximo sábado (16), às 16 horas. Uma vitória deixará o Ferrão cada vez mais próximo da vaga nas quartas de final.

Antes que chegue esse momento pelo qual os jogadores corais anseiam muito, o Ferrão precisa manter, no PV, o mesmo desempenho apresentado nos jogos disputados na Arena Castelão.

A praça esportiva será fechada durante as disputas da Copa América para que sejam feitas melhorias no gramado. Por isso, o Ferroviário retorna ao aconchego do PV.

Na Arena Castelão, o Ferroviário chegou a 100% de aproveitamento, com três vitórias em casa (3 a 0 no Santa Cruz, 1 a 0 no Globo/RN e 3 a 2 contra o Treze/PB). Na campanha geral, os corais estão com 76% de aproveitamento na Série C.

A mudança de estádio, o que representa drasticamente uma modificação no gramado, não é problema para os corais, na opinião do zagueiro Afonso: "O time está entrosado, bem formado, é sempre bom treinar para estar na ativa, mas acho que não vai atrapalhar tanto. Estamos bem preparados", disse Afonso.

O zagueiro foi perguntado sobre o técnico do Imperatriz, Paulinho Kobayashi, que dirigia o Floresta. "Ele deve conhecer o nosso time, porque era nosso vizinho, mas nós também vamos procurar conhecer os pontos fortes do time deles para tentar anular", comentou Afonso. Zagueiro Da Silva cumpriu suspensão automática e pode jogar.