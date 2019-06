Ferroviário encara Treze para ampliar liderança

Líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos e 72% de aproveitamento, o Ferroviário quer é desfrutar o bom momento e continuar pontuando. O time coral recebe o Treze, hoje, às 20 horas, pela 7ª rodada, buscando sua 2ª vitória seguida. O Ferrão vem de triunfo sobre o ABC, por 4 a 2, fora de casa, e chega confiante à partida. O Treze está na zona de rebaixamento.

O confronto é um reedição da final da Série D de 2018, vencida pelo Ferrão, e conta com um confronto interessante entre técnicos cearenses: Marcelo Vilar, pelo Tubarão, e Flávio Araújo, pelo time paraibano. O técnico coral comentou sobre o adversário e a qualidade de seu técnico.

"Será um jogo difícil, conhecemos o trabalho de Flávio Araújo, sempre competente em armar suas equipes e vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa. Esperamos uma partida muito difícil. O Ferroviário tem os pés no chão, com planejamento jogo a jogo. Vamos procurar fazer de tudo por um resultado positivo".

O lateral-direito Lucas Mendes espera que o Ferroviário aproveite o momento na Série C. "Foi difícil enfrentar o Treze na Série D, e eles se reforçaram. Sabemos da qualidade do time, tem um treinador muito experiente e será um jogo muito difícil. Não podemos cair na armadilha do sucesso, não podemos deixar cair essa campanha. Quando o turno vira, os times se reforçam, então, temos que fazer a maioria dos pontos agora".

A expectativa da torcida coral é sobre Edson Cariús. O atacante, que fez três gols diante do ABC, foi poupado em alguns treinamentos na semana, mas está relacionado para o jogo.

Polêmica

Na última sexta-feira (7), o secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, divulgou, através de ofício, que a Arena Castelão não poderia abrigar a partida, antes marcada para lá.

O ofício citava que entre as medidas adotadas para recuperar o gramado do estádio, está a que determina o intervalo mínimo de 48 horas entre os jogos realizados na Arena, com o "afã de garantir o período necessário ao efetivo restabelecimento do gramado após cada competição".

O ofício do secretário se baseava no fato de que o Ceará jogou no sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A, e o Fortaleza jogará na quarta-feira (12), às 21 horas, contra o Cruzeiro, também pela Série A. Com esse acúmulo de jogos, não haveria como liberar o estádio.

Tão logo soube do ofício do secretário, a diretoria do Ferroviário divulgou nota, mostrando o estranhamento perante toda essa questão, tendo em vista que o jogo contra o Treze já estava marcado e com ingressos vendidos.

No fim da noite, o secretário Rogério Pinheiro reconsiderou o tema e tomou uma decisão de invalidar o ofício antes divulgado e encaminhado ao Ferroviário. Com isso, a partida diante do Treze ocorrerá mesmo na Arena Castelão, nesta segunda-feira, a partir das 20 horas.

Ficha técnica:

Série C do Brasileiro - 7ª rodada

Arena Castelão - Fortaleza (CE)

10 de Junho - 20 horas

Ferroviário: Nícolas; Lucas Mendes, Da Silva, Afonso e Michael; Mazinho, Leanderson, Jean Henrique e Janeudo; Caxito e Edson Cariús. Técnico: Marcelo Vilar

Treze: Mauro Iguatu; Thiaguinho, Anderson Penna, Júlio Pit e Silva; Juninho, Diego Silva, Marcelinho Paraíba e Cesinha; Júlio Pacato e Eduardo. Técnico: Flávio Araújo

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce