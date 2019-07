Ferroviário encara Sampaio Corrêa no Castelão

O Ferroviário encara o Sampaio Corrêa, hoje, a partir das 20 horas, na Arena Castelão. O duelo vale a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, caso o Confiança não saia vencedor da sua partida nesta rodada, que será disputada amanhã, contra o Náutico, também às 20 horas. Depois de uma sequência negativa nas últimas rodadas, o Tubarão da Barra viu a vantagem para os outros times diminuir e agora ocupa a terceira posição na tabela, com 23 pontos. A equipe maranhense soma 24 e é vice-líder.

Uma nova derrota pode ter implicações ruins para a equipe da Barra do Ceará. Hoje, com cinco pontos de vantagem para o 5º colocado -o primeiro fora do G-4 -, a equipe pode ter a diferença diminuída para dois pontos com um novo revés.

Esse cenário deixaria elenco e comissão técnica pressionados a apenas quatro rodadas do fim da fase classificatória da Série C do Brasileiro, sendo que o Ferrão teria somente mais dois jogos em casa e precisaria fazer um excelente resultado fora para se garantir no mata-mata do acesso.

Preparação

O time coral encerrou a preparação para a partida ontem. Durante o treino, o comandante Leandro Campos focou nas bolas paradas. Estão relacionados para o confronto 21 jogadores do clube.

Os principais desfalques são o atacante Léo Jaime, o volante Gleidson e o zagueiro Da Silva, que cumpre suspensão automática. Já os outros dois jogadores seguem em transição.

Por outro lado, o técnico ganha o retorno do meia Janeudo, que cumpriu suspensão automática no último jogo e agora está disponível, podendo reforçar o Ferrão. Os recém-chegados Kaio Wilker e Juninho Potiguar também estão entre os relacionados para o confronto.

Nada fácil

Leandro Campos avaliou o adversário e garantiu que será uma partida difícil. "Encaramos o jogo com um grau de dificuldade grande porque se trata do vice-líder do campeonato. Nós entregamos o bastão para a equipe do Sampaio, mas queremos reassumir a liderança e, principalmente, dar um passo maior em busca da nossa classificação", destacou o técnico.

Apesar do desejo de reassumir o topo da tabela, o comandante coral ponderou que a maior batalha do clube é para se manter no G-4. "Nossa briga é com o quinto colocado, que hoje estamos cinco pontos à frente. O pensamento hoje ainda não é o mata-mata, mas sim a busca pela classificação", finalizou.

O adversário

Já o Sampaio Corrêa vem completo para o duelo e deve repetir a mesma formação que venceu o Santa Cruz por 1 a 0 na 13ª rodada. O clube maranhense vem de uma sequência positiva, com um empate e três vitórias seguidas.

O técnico da equipe, João Brigatti, destacou o fator positivo de ter praticamente todo o grupo à disposição e a importância de manter a base da equipe que vem atuando: "Ter todo o elenco em condições de atuar nos dá tranquilidade suficiente de trabalho e a possibilidade de manter uma espinha dorsal, com equilíbrio nos três setores do campo", ressaltou o treinador.

O técnico do Sampaio ainda destacou as dificuldades da partida e a necessidade de manter o ritmo das últimas vitórias. "Não tenho dúvidas de que será um jogo muito difícil, e precisamos entrar em campo com o mesmo espírito, aquela pegada forte, para buscarmos o resultado positivo. Uma vitória pode significar um salto importante rumo à classificação", enfatizou.