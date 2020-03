Ferroviário encara o Pacajus e pode ser classificar para próxima fase

Na Barra do Ceará, a ascensão coral no Campeonato Cearense pode ganhar um novo capítulo. Do time com chance de descenso na 1ª fase do Estadual, o Ferroviário entra em campo hoje contra o Pacajus por uma vaga na semifinal do torneio. Diga-se de passagem, pode ser o primeiro clube a avançar ao mata-mata. Mas precisa de uma vitória às 16 horas, no estádio Presidente Vargas (PV). As emoções deste jogo serão transmitidas ao vivo pela TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e, em tempo real, no Diário do Nordeste e no globoesporte.Com/ce.

A explicação está na tabela de classificação. Os comandados de Anderson Batatais estão na 4ª posição, com 10 pontos. Atrás: Fortaleza (12), Ceará (11) e Guarany de Sobral (10). E na frente do Atlético/CE (6). Como apenas quatro clubes avançam, um triunfo do Tubarão o coloca na liderança e encerra as chances do 5º colocado o ultrapassar, já que restam duas rodadas para o encerramento da etapa.

Resultado que consolida a grande fase da equipe desde a mudança de comando, quando atingiu percentual de 74% de aproveitamento: seis vitórias, dois empates e um revés.

Mesma estratégia

Por isso, a expectativa é de manutenção do esquema 4-2-3-1 e de um time ofensivo. As baixas são o zagueiro Magno Alves e o goleiro Nícolas, suspensos. O experiente arqueiro Genivaldo deve assumir a meta coral nesta importante partida do Estadual.

O sistema de defesa então terá cuidado especial. Apesar dos ajustes necessários, o zagueiro Igor João avaliou que a qualidade técnica superior do Ferroviário favorece no duelo, principalmente porque o time atua dentro dos próprios domínios.

"Estamos trabalhando forte visando o Pacajus e acreditamos muito que vamos fazer um grande jogo e sair com a vitória. Jogar no PV favorece ao nosso time devido à qualidade técnica da gente. Estamos trabalhando forte para conseguir a classificação", explicou o atleta.

E o torcedor coral ainda poderá avaliar uma estreia. A diretoria do clube adquiriu 60% dos direitos do atacante Dedé, ex-Friburguense/RJ. Já o meia Romário Becker, última contratação anunciada, ainda aguarda inscrição no BID.

Com os reforços, o Ferroviário já mira a segunda fase do Estadual, onde o time da Barra do Ceará terá de melhorar o nível atual do elenco, apesar da boa fase e do bom aproveitamento com o treinador Anderson Batatais.

Por honra

Do lado do Pacajus, o time dirigido por Júnior Cearense está na lanterna do certame na segunda fase, com apenas três pontos em cinco jogos. O desafio é sair do ostracismo e brigar para evitar o posto amargo, mesmo que não signifique a permanência na competição, algo garantido aos que chegarem nas quatro primeiras colocações.

A responsabilidade da partida faz o Índio do Vale do Caju encará-la como uma decisão. Por isso, força máxima no PV. Como o time vai aguardar a Taça Fares Lopes para retornar ao cenário competitivo, uma vitória é crucial para peças como o goleiro Jhones e o atacante Wesley firmarem valor.