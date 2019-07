Ferroviário encara o Náutico para se aproximar de mata-mata na Série C

Líder da Série C do Brasileiro desde a segunda rodada, o Ferroviário entra em campo, hoje, contra o Náutico, na Arena Castelão, às 20 horas. A partida marca o retorno do Tubarão da Barra ao estádio - que estava passando por manutenção - após a equipe atuar duas vezes no Presidente Vargas (PV).

Com o triunfo sobre o Santa Cruz, em Pernambuco, o Ferrão volta para casa defendendo uma invencibilidade como mandante na competição. Somando 23 pontos na tabela, seis mais que o quinto colocado Botafogo/PB, o time coral já está garantido na ponta por mais uma rodada, afastou o rebaixamento e busca agora a classificação ao mata-mata.

A média histórica para avançar às quartas de final da 3ª divisão é 27. Mantendo o mesmo formato de disputa desde 2012, os únicos que ultrapassaram a marca foram Sampaio Corrêa/MA (33 em 2013) e Confiança/SE (31 em 2015).

"Voltamos a jogar diante do nosso torcedor e espero que ele possa comparecer porque vamos nos doar bastante para fazer um grande jogo. Sabemos que pontuar é importante para seguir firme em busca da classificação. Podem esperar muita garra", analisou o atacante Edson Cariús. Artilheiro da competição, com sete gols, o centroavante coral retorna de suspensão e está garantido no esquema do técnico Leandro Campos, que vai para o terceiro jogo à frente do Ferrão. O comandante não conta com o lateral-direito Lucas Mendes, que recebeu o terceiro amarelo, e o volante Gleidson, em recuperação de uma cirurgia no braço.

Atuando no 4-3-3, o Tubarão da Barra promete pressionar o Timbu desde os primeiros minutos com o apoio da torcida. Leandro Campos também vai contar com os reforços do volante Jackson Caucaia e do atacante Juninho Potiguar, ambos regularizados e à disposição.

Timbu ousado

Ocupando a 7ª posição, com 15 pontos, o Náutico treinou com um trio ofensivo e quer retomar o caminho das vitórias visando à entrada no G-4, após o revés para o Imperatriz por 2 a 0. O técnico Gilmar Dal Pozzo não vai contar com o volante Josa, suspenso, e ensaiou o time pernambucano com Jhonnatan na posição.

Recém-contratado, o atacante Paulinho, que tem passagem pelo Flamengo, viajou com o grupo e pode fazer a estreia diante do Ferrão.