Ferroviário encara Atlético para se consolidar na tabela do Cearense

Na tarde de hoje, o Ferroviário entra em campo, diante do Atlético/CE, com a missão de voltar a vencer e chegar aos sete pontos ganhos na tabela de classificação da 2ª fase do Campeonato Cearense. A partida é antecipada da 5ª rodada e será jogada no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16 horas, com transmissão da TV Verdes Mares.

A equipe comandada por Anderson Batatais busca mais um triunfo que pode deixá-lo em situação mais tranquila na competição. Se o torcedor parar para relembrar, o 4º colocado da 2ª fase, que se garantiu para as semifinais em 2019, o Floresta, marcou 10 pontos e se classificou às semifinais.

Ainda é o terceiro jogo de sete a serem disputados pelo Ferroviário, mas somar sete pontos abre uma boa vantagem. Levando em conta que o Pacajus, quinto colocado, tem apenas três pontos.

"Vai ser um jogo duro, difícil. É um adversário que ainda não pontuou (na 2ª fase do Cearense). Então, a gente precisa estar muito atento, ter muito cuidado", pontuou Anderson Batatais, lembrando que não será fácil chegar ao resultado esperado.

Ao mesmo tempo que o treinador alerta para o adversário, ressalta o fato de o time coral ter uma semana completamente livre para treinar e aprimorar o físico e o tático. Isso sim, pode trazer a campo um Ferrão capaz de passar pelo Atlético/CE com menos dificuldade. "Com essa semana aberta, dá para recuperar os jogadores. A gente vinha jogando quarta e domingo, quarta e domingo".

Mesmo assim, o comandante coral não terá todo o elenco à disposição. O volante Jorginho e o atacante Yago seguem com os trabalhos de transição. O volante Kayo trata uma fascite plantar. Os três são desfalques e não jogam contra a Águia da Precabura.

Hora de se recompor

O Atlético/CE, que fez oito pontos na 1ª fase, demonstrando uma campanha irregular, entra no gramado do Estádio Presidente Vargas hoje com o intuito de surpreender e sair vitorioso do confronto. Afinal de contas, a equipe treinada por Raimundo Vágner, o Raimundinho, ainda não pontuou. "(Agora é) Esperar a vitória. A gente está sendo repetitivo nas entrevistas. Estamos jogando bem, mas não conseguimos a vitória. Nós tomamos gols bobos e não conseguimos marcar nossos gols. Mas é um processo em que ainda estou lapidando alguns jogadores", afirmou o Raimundo Vágner.

O objetivo, além de esquecer de vez a goleada sofrida para o Fortaleza, por 5 a 0, é pontuar e voltar à disputa pela classificação às semifinais e à Série D.

"Tem que ser encarado como um jogo que vale classificação. Temos que dar o nosso melhor. Mas hoje eu tenho um elenco que é uma mescla de jogadores jovens com outros experientes. Não tenho mais jogadores de R$ 8 mil, R$ 10 mil", frisou o treinador, lembrando que o time precisa de mais tempo para chegar a ter mais consistência técnica.