Ferroviário e Pacajus se preparam para jogo decisivo

Amanhã, o Ferroviário encara o Pacajus pelo Campeonato Cearense. A partida é válida pela 6ª rodada da 2ª fase da competição. O Tubarão da Barra não joga desde o dia 4 de fevereiro, quando derrotou o Fortaleza, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas. O Índio do Vale do Caju, por sua vez, jogou no meio de semana e foi derrotado pelo Leão do Pici, por 3 a 0, na Arena Castelão.

A partida é de suma importância para as duas equipes. O jogo, que será disputado a partir das 16 horas, dá a chance ao Ferroviário de retomar a ponta da tabela em caso de vitória. O Pacajus não tem mais chance de classificação, mas quer dar trabalho à equipe coral neste domingo.

O time comandado por Júnior Cearense vem se preparando no Estádio João Ronaldo, caso do Índio, para o confronto e deve contar com todo o elenco para a partida. Se não há mais chance de classificação, há ainda briga pela 2ª vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. A primeira já é do Guarany de Sobral.

Chuva atrapalhou

Ontem, o elenco do Tubarão da Barra realizou todo o seu treino na academia devido ás fortes chuvas que caíram em Fortaleza.

O treino coral foi todo baseado em trabalhos físicos e de musculação sob o comando do preparador Janderson Bessa.

No dia anterior, também já havia chovido, mas o grupo de jogadores conseguiu realizar o treinamento no gramado do Estádio Alzir Cabral.

O técnico Anderson Batatais definirá a equipe titular que enfrenta o Pacajus, mas ela não deve diferir muito do time que derrotou o Fortaleza, na última rodada.

"Acreditamos que no domingo, vamos fazer grande jogo e sair com a vitória. A gente vem trabalhando forte para conseguir vencer o Pacajus. O gramado do PV favorece muito o nosso jogo", disse o zagueiro coral Igor João.