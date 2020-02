Ferroviário e Guarany duelam pela liderança da 2ª Fase do Estadual

Ferroviário e Guarany têm ambições semelhantes para a 2ª Fase do Campeonato Cearense, como a classificação para as semifinais sem sustos e iniciaram bem a atual fase. Enquanto o Guarany, campeão da 1ª Fase e com vaga na Copa do Brasil garantida, venceu o Atlético no Junco, o Ferroviário empatou com o Ceará no clássico no PV, empolgando o torcedor coral para sequência do Estadual. Por estas credenciais e terem pontuado na 1ª rodada, o duelo entre ambos hoje no PV, às 16 horas, e com transmissão da TV Verdes Mares, vale a liderança da 2ª Fase e garantia de grande jogo.

O Ferroviário chega para o jogo confiante após a boa atuação do Ceará, na última quarta-feira, em 1 a 1. Além da atuação diante do Vovô, o Ferroviário está em alta com o técnico Anderson Batatais: desde a chegada do treinador, o Ferroviário venceu 3 jogos (Floresta, Horizonte e Barbalha) e empatou dois (Pacajus e Ceará).

Embora tenha esboçado algumas formações táticas, o técnico Anderson Batatais deve manter a mesma formação que jogou bem contra o Vovô. De desfalques, apenas Jorginho e Yago.

O técnico coral mostrou muito respeito pelo adversário, que foi campeão da 1ª Fase do Estadual. "O jogo é difícil, contra um adversário que está na nossa frente na tabela. O Guarany conseguiu vencer o 1º jogo, foi campeão da 1ª Fase e está na Copa do Brasil. É um adversário que merece muito respeito pelo que vem fazendo no campeonato. Espero que a nossa equipe possa apresentar um bom jogo, a evolução como a gente vem evoluindo e conseguirmos surpreender", disse ele.

Em seguida, Anderson destacou a importância do jogo, que vale a liderança da 1ª Fase ao fim da 2ª rodada.

"O Ferroviário tem que pensar sempre grande. Vamos tentar vencer nossos oponentes, depois pensar em semana cheia para aprimorar a equipe. Sabemos da responsabilidade que temos e tentar fazer o melhor que a gente pode, para nós é de suma importância para chegar à liderança", finalizou o treinador coral.

Guarany

Grande campeão da 1ª Fase que lhe deu vaga na Copa do Brasil de 2021, o Cacique do Vale manteve o embalo na estreia da atual fase do Estadual, vencendo o Atlético por 2 a 1 no Junco.

O jogo foi mais difícil do que os sobralenses esperavam e o time precisou que outros protagonistas aparecessem para vencer, já que Ciel e Siloé não tiveram grande jornada. Assim, Lincoln e Regineudo definiram a vitória do Guarany, que tenta se manter no topo na tabela em jogo com o Tubarão da Barra.

Ficha Técnica

Campeonato Cearense - 2ª Fase

Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

2 de fevereiro de 2020

Árbitro: Magno Cordeiro; Assistentes: Renan Aguiar e Tiago Castro: Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, tempo real do Diario do Nordeste

Ferroviário

Nícolas, Willians Moraes, Magno Alves, Marcelo Amaral, Willian Machado, Felipe Macena, Magno, Caíque,

Wellington Rato, Fauver Frank, Eriky. Técnico: Anderson Batatais

Guarany

Mauro, Zé Augusto, Olavio, Regineudo, Zé Aquiraz, Gleidson, Esquerdinha, Patuta, Lincoln, Siloé, Ciel.

Técnico: Washington Luiz