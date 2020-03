Ferroviário e Fortaleza se enfrentam no 1º Clássico da Paz de 2020

Um duelo especial, com requintes de história, torcida e tradição. O contexto é o do Clássico das Cores, hoje, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas (PV). Justamente pelo Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza reeditam uma das principais rivalidades do futebol local.

Ao todo, se trata do duelo oficial de número 320. De decisões de estaduais a confrontos memoráveis, a magia dos tricolores é ativa pela necessidade do resultado, apesar dos diferentes momentos e situações do Leão e do Tubarão na temporada de 2020.

Na Barra do Ceará, por exemplo, o respeito reside, assim como a compreensão da diferença de investimento entre as equipes. Apesar disso, o objetivo é se sagrar vitorioso para consolidar a chance de classificação à 2ª fase.

O trunfo no plantel coral é o tempo de preparação para o confronto, algo que ocorre desde o dia 12 de fevereiro, quando a equipe venceu o Barbalha pelo Estadual. No período, a equipe intensificou as atividades, inclusive com dois turnos, foi ao mercado em busca de reforços e pode alinhar melhor os esquemas táticos do técnico Anderson Batatais.

"É um jogo estratégico, tem que entender os momentos da partida. Espero que (os atletas) estejam em um dia iluminado, bem concentrado, inspirados para fazer um bom jogo. Mas o adversário dispensa comentários. Que a gente possa ter êxito para surpreendê-los", afirmou o comandante.

E o Ferrão vive um processo de ascensão com a nova comissão técnica. Desde a mudança, soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota, com aproveitamento de 70,8%.

O suficiente para deixá-lo de vez na briga pela semifinal do torneio. Assim, ocupa a 4ª colocação, com sete pontos. A necessidade do resultado é motivada pelo Atlético/CE, que está logo atrás, com seis.

Como as equipes não se enfrentam mais, a disputa por uma vaga vai se acirrar no fim do Estadual. Apesar do percurso ainda reservar posteriormente duelos com Pacajus e Caucaia, o foco iminente é conseguir um resultado no Clássico das Cores.

A preparação foi encerrada ontem, com atividade no Elzir Cabral, na Barra. No treinamento, o plantel ensaiou variedades táticas de esquema, além de cobranças de escanteios ofensivos e defensivos.

"A gente sabe da rapidez que tem o Fortaleza, então vamos mudar alguma posição para minimizar o potencial dos jogadores. Nós não temos o privilégio do Fortaleza, de ter seis ou sete jogadores no banco do Rogério Ceni, então vamos manter o padrão porque os jogadores estão ansiosos para a partida. É um privilegio para eles, fizeram por merecer esse jogo", afirmou Anderson Batatais.

A expectativa é de manutenção do sistema 4-2-3-1, com movimentação pelo meio de Wellington Rato. Na estratégia, o Tubarão da Barra deve pressionar as linhas defensivas do Fortaleza e também apostar no contra-ataque.

Dentre as contratações, as laterais são novidade no elenco. Pelo lado direito, Gabriel Cassimiro, ex-Boavista, do Rio de Janeiro, foi reforço. Na esquerda foi Alan Santos, do Nacional de Patos, da Paraíba.

Testes no Leão

O Fortaleza trabalha na partida como uma forma de rodar o elenco e retomar a liderança do Campeonato Cearense. Em 2º no certame, com nove pontos, o Tricolor do Pici tem 100% de aproveitamento, mas apenas três jogos por conta do extenso calendário de competições - é o participante com menos duelos realizados.

A perseguição então é frente ao Guarany de Sobral, com um ponto a mais. Mesmo assim, a equipe apresenta o melhor ataque da competição, com 10 gols, e apenas dois sofridos - fica atrás apenas do arquirrival Ceará no quesito.

O detalhe é que mesmo mantendo o esquema 4-2-4 sob o comando de Ceni, o Fortaleza deve ter baixas para o confronto. No último boletim médico divulgado, o clube informou que o meia Mariano Vázquez sentiu um desconforto no adutor direito. Já os volantes Michel, com dor no joelho direito, e Derley, diagnosticado com quadro de virose, completam a lista de dúvidas.

Um dos nomes que pode seguir entre os titulares é o atacante Wellington Paulista, autor de gol contra o Barbalha. O centroavante, que ainda perdeu uma penalidade no jogo, declarou que as chances de vitória são divididas no clássico.

"Contra o Ferroviário vai ser 50% a 50% (de possibilidade de triunfo), por se tratar de um clássico. Se todo mundo estiver bem na forma física, o Ceni troca praticamente todo o time e nada muda. É só ter consciência tática em campo pata atender o que o Rogério pede", disse o centroavante,

No rodízio, a partida ainda pode marcar uma estreia no time do Pici. O volante Luiz Henrique, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deve ganhar chance entre os titulares. Desde a última semana, quando chegou na Capital, o ex-Flamengo participa dos treinos com o plantel principal.

O contrato foi firmado em definitivo até o fim de 2021. No acordo, o Fortaleza ficou com 60% dos direitos federativos, enquanto 40% seguem com o rubro-negro.

"Em outros cantos, o técnico escolhe 11 titulares e vai até cansar ou machucar. No rodízio, escolhe os titulares e vai mudando no decorrer do ano. É uma forma de se mostrar para a comissão técnica", ressaltou Wellington Paulista.

Palco definido

No domingo (1º), o Ferroviário divulgou uma nota e se posicionou sobre o pedido de transferência da partida para o estádio Elzir Cabral, que foi negado. Segundo a divulgação, todos as solicitações foram recusados pelos órgãos vigentes, entre a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE).

O motivo para a alteração seria "evitar prejuízos, visto que será preciso abrir o estádio todo, diferentemente do que acontece em jogos do clube contra equipes de menor porte". Apesar das tentativas, o duelo segue no PV.

