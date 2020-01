Ferroviário e Atlético/CE duelam na abertura do Cearense 2020

A rodada de abertura do Campeonato Cearense de 2020 reserva uma rodada cheia pela 1ª fase da competição. Dentre os quatro jogos, Ferroviário e Atlético/CE travam o duelo de maior peso, às 16 horas, no Estádio Elzir Cabral.

O reduto coral marca o início da temporada do Tubarão, último clube a quebrar a hegemonia de títulos estaduais entre Ceará e Fortaleza, há 24 anos. Abertura que tem o aconchego da casa, mas pode ser também o último compromisso no equipamento, já que as demais partidas estão agendadas para o Estádio Presidente Vargas (PV).

Dessa forma, começar medindo forças frente a um concorrente direto é o principal teste de projeção para o técnico Zé Teodoro. Experiente e campeão cearense no comando de Ceará e Fortaleza, o treinador tem a pretensão de alcançar uma vaga na Copa do Brasil de 2021 - obtida ao clube que conquistar a liderança da 1ª fase - e chegar na final.

Os objetivos são elevados, mas a dificuldade deve existir no plano de jogo coral. Deixando apenas o goleiro Nicolas como remanescente do time titular que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferrão tenta definir um padrão tático às vésperas do Estadual regado pela determinação da comissão técnica.

"Vamos ter dificuldade no começo da competição, o que é normal na formação de uma equipe que tem pouco tempo de trabalho. Devemos oscilar em campo, ter altos e baixos nos jogos. Agora é mais transpiração. O conjunto e o entrosamento vão vir na sequência. A gente gostaria de estrear com todo mundo, mas não vamos ter. Mesmo assim, estamos confiantes. Vamos passar por falta de padrão e esquema, mas o entusiasmo é grande porque o torcedor vai ver uma perfil diferente, com muito sangue no olho e vibração", explicou Zé Teodoro.

As baixas citadas são motivadas pelo departamento médico. Reforços trazidos para a disputa do Campeonato Cearense, o volante Jorginho, ex-Altos/PI, não entra em campo por contusão na panturrilha, enquanto o meia Caíque, ex-Joinville/SC, se recupera de lesão no músculo adutor.

Apresentando elenco enxuto, o comandante relacionou 20 peças para o duelo com a Águia da Precabura. No último treino, a atividade foi intensificada na bola parada, entre cobranças de falta e penalidades máximas.

Águia perigosa

A pré-temporada do Atlético/CE para 2020 foi intensa. Os trabalhos no time da Lagoa Redonda tiveram início ainda em novembro e se estenderem com foco na estreia do Campeonato Cearense.

Durante o processo, o time realizou quatro amistosos e saiu de campo com 100% de aproveitamento. Mantendo a formação que disputou a Taça Fares Lopes em 2019, sob o comando do técnico Raimundinho, o clube também foi ao mercado, mas trouxe contratação pontuais.

Na lista de reforços, o meia Elanardo encabeça o projeto da instituição, que pretende mesclar juventude com experiência ao longo da competição. Assim, busca utilizar até 12 atletas do time sub-20 na competição para valorizá-los e dar bagagem aos jovens.

"Nós mantivemos a base e fizemos algumas contratações que têm experiência no futebol cearense. Já eles possuem um time totalmente reformulado, então precisamos ter paciência, estudá-los durante a partida e neutralizar o ponto forte deles para surpreender independente do apoio da torcida. Ninguém sabe como vai ser o esquema deles, então vai ser um jogo decidido em detalhes, mas estamos bem preparados para essa estreia", ressaltou Elanardo, de 33 anos.

A aposta tem como foco chegar ao mata-mata pela primeira vez desde a nova gestão do clube. Ex-Uniclinic, o time mudou de nome, escudo e investidores para se lançar de vez ao mercado nacional. Na última temporada, mesmo eliminado antes da semifinal, chegou a disputar a Série D e deixar boa impressão no torneio.

Partidas da 1ª rodada do Cearense 2020

15h30 | Horizonte x Guarany de Sobral, no Estádio João Ronaldo.

16h00 | Barbalha x Floresta, no Estádio Inaldão.

16h00 | Ferroviário x Atlético/CE, no estádio Elzir Cabral .

16h00 | Caucaia x Pacajus, no Estádio Raimundo de Oliveira.