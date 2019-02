Ferroviário descansa, mas sofre com mudanças na equipe titular

Uma semana atípica na Vila Olímpica Elzir Cabral faz a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar respirar. Sem jogo no meio da semana, o Tubarão da Barra garantiu oito dias completos de preparação entre uma partida e outra. Somente como Campeonato Cearense em seu calendário, o Ferroviário vem de um empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, na última quinta-feira (21), e encara o Guarany de Sobral no sábado (2). Todo esse ciclo de preparação causou uma mudança positiva no dia a dia.

Remerson, goleiro titular nas últimas três rodadas, garantiu que isso pesou positivamente para o grupo. "A semana cheia de trabalho dá para o professor ajustar o que ele acha necessário. Deu para dar um descanso após a partida com o Fortaleza (dois dias). Enfim, dá para trabalhar várias aspectos. Quando se joga quarta-feira e domingo, o tempo se torna curto. É mais descanso e manutenção. Com a semana cheia deu pra trabalhar muitos aspectos".

A verdade é que esse tempo realmente chegou no momento certo. Vilar não vai contar com os atletas Leanderson e Enercino, suspensos, para a partida contra o Guarasol. O volante Gleidson e o meia Emerson Catarina devem ser os substitutos, respectivamente. Robson Simplício também é cotado para uma das vagas. Marcelo comandará o último treino preparatório na tarde de hoje, na sede do clube, quando o time será definido.

Na tabela de classificação do Campeonato Cearense, o Tubarão da Barra ocupa uma das vagas do G-4, o que lhe garante nas semifinais do certame. Somando sete pontos até aqui, uma vitória contra o Cacique do Vale deixa o caminho para a classificação bem trilhado já que a equipe coral chegaria aos 10 pontos.

Por outro lado, o Guarany vem de uma mudança importante: o técnico. Gilmar Silva, ex-Horizonte, chega para substituir Anderson Batatais, demitido na segunda-feira (26). Além de precisar dar uma resposta à diretoria e ao elenco, o bom resultado contra o Ferrão traria, ainda, a esperança de manter as chances de classificação.