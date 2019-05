Ferroviário defende liderança do Grupo A da Série C em casa

Com sete pontos ganhos no Grupo A da Série C, o Ferroviário tenta confirmar a boa fase e a liderança do grupo, na noite de hoje (20), às 20 horas, contra o Globo/RN, na Arena Castelão, pela 4ª rodada. Um triunfo do Ferrão será de grande importância, visto que os corais terão dois jogos fora de casa (contra Sampaio Corrêa e ABC), após dar combate ao time potiguar.

O início muito positivo dos corais na Série C tem sido muito elogiado por todos, mas o técnico Marcelo Vilar vê sempre com os pés no chão a campanha coral. "Eu já disputo essa competição há algum tempo e ela é muito complicada. O começo que nós tivemos não vai garantir que chegaremos ao fim, bem. É um desafio você continuar nessa mesma pegada. E com certeza, os adversários estarão mais capacitados na 2ª fase do que na 1ª", disse Marcelo Vilar.

O treinador coral diz até qual a meta do Ferroviário na Série C: "O objetivo é subir e ser campeão, mas esse objetivo deve ser escalonado. Primeiro, temos que conseguir os pontos necessários para permanecer na Série C; depois, vamos brigar pelos pontos que nos classifiquem, para depois pensar em vencer, subir e em seguida lutar para ser campeão".

O Ferrão terá de volta o centroavante Edson Cariús, que havia se machucado no primeiro jogo da Terceirona. Com ele, há uma possibilidade de a equipe entrar com três atacantes: Caxito, Edson Cariús e Léo Jaime. "Eu digo sempre aos jogadores que todos devem se considerar titulares. Nós conseguimos dois resultados de vitórias sem contar com o nosso principal jogador, até então, o Cariús", pontuou Vilar.

E o Globo?

Com três pontos ganhos, o Globo vem de derrota para o Sampaio Corrêa, em casa, no Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

O técnico Higor César terá a volta do lateral-direito Luís Renan, que cumpriu suspensão automática por expulsão. O meia Chiclete, que estava lesionado, recuperou-se e reforça o time. O técnico Higor César estava no Globo na Série C do ano passado e manteve uma boa base.

Ficha técnica:

Série C - 1ª fase - 4ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza

20 de maio - 20 horas

Ferroviário: Nicolas; Osvaldir, Da Silva, Afonso e Michael; Mazinho, Leanderson e Janeudo; Caxito, Edson Cariús e Léo Jaime. Técnico: Marcelo Vilar

Globo: Wadson; Luís Renan, Lucão, Alexandre e Miminho; Galiardo, Ramon, Negueba e Erick; Chiclete e Cristiano. Técnico: Higor César

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA). Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce