Ferroviário busca a vitória contra o ABC para se reerguer na Série C

Com novo treinador Marcelo Veiga, time da Barra do Ceará encara o alvinegro potiguar na obrigação de vencer para não sair do grupo que se classifica para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C

Há um mês sem vencer na Série C, o Ferroviário tenta reencontrar o caminho das vitórias, às 20 horas desta segunda-feira (5), na Arena Castelão, contra o ABC/RN, pela 15ª rodada da competição. O Ferrão vem de três derrotas seguidas, contra Náutico, Globo/RN e Sampaio Corrêa. No espaço de um mês, os corais perderam a liderança do Grupo A, embora esteja brigando de perto entre os primeiros colocados do grupo.

Uma vitória é essencial para o time a fim de que ele se mantenham no G-4, visto que os adversários mais diretos também estarão jogando na mesma rodada e com chances de tomarem a vaga do time da Barra, caso não haja um triunfo cearense.

Os corais irão estrear um novo técnico, Marcelo Veiga, que substitui Leandro Campos, dispensado após os maus resultados anteriores. Ídolo do clube, Veiga tem menos de uma semana de trabalho à frente do Ferroviário, mas resolveu encarar o desafio para conseguir classificar a equipe para as quartas de final.

"A gente encontrou um grupo machucado pelos maus resultados, pelas críticas que vinham sofrendo, mas a qualidade, a disposição, a maneira com que eles me receberam e a vontade de querer reverter esse momento que estão vivendo têm sido importante para essa semana de trabalho que tivemos", avaliou o novo comandante.

Retomada

Veiga disse que sempre o Ferroviário foi forte jogando em casa e tem que retomar esse poderio frente aos adversários. "Não tem jogo fácil na Série C, mas temos condição de recuperar essa força em casa", acrescentou. Marcelo Veiga não terá o volante Janeudo, um dos destaques da equipe. Em um treino durante a semana, o atleta escorregou da lateral do campo a uma escadaria que dá para um túnel no Estádio Elzir Cabral e se machucou muito, estando praticamente de fora da partida.

Enquanto Janeudo deve ficar ausente, o atacante Léo Jaime, que já trabalhou com Marcelo Veiga no futebol paulista, está recuperado de lesão e reforça o time. Após alguns treinos, Marcelo Veiga testou algumas formações, mas não quis antecipar nada sobre a definição do time. O meia Hiltinho, que vem do América de Natal, foi regularizado e fará parte do grupo relacionado.

O ABC é o lanterna do Grupo A, com 11 pontos ganhos e vem de empate em casa contra o Santa Cruz. O técnico Roberto Fernandes tem de volta o lateral-direito Ivan, que estava machucado e o goleiro Saulo fica à disposição, após cumprir automática. Roberto Fernandes deve manter a defesa com três zagueiros.