Ferroviário apresenta reforços e faz amistoso hoje com o Fortaleza

Vivendo um grande momento na Série C do Campeonato Brasileiro, líder do Grupo A com 23 pontos, o Ferroviário anunciou dois reforços para a sequência da competição. O atacante Juninho Potiguar e o meia-atacante Kaio Wilker, que estavam no URT/MG, já se apresentaram na Vila Olímpica Elzir Cabral e assinaram contrato com o Ferrão.

Juninho Potiguar, de 29 anos, é conhecido do futebol cearense, tendo atuado no Icasa em 2013, marcando nove gols em 26 jogos, e depois pelo Fortaleza, em 2017, jogando nove partidas e não marcando nenhum gol. Em 12 jogos este ano pelo URT, Juninho fez quatro gols.

Já Kaio Wilker, de 26 anos, é goiano e viveu sua melhor fase no América/MG, em 2012, quando fez quatro gols em 16 jogos. No URT, foram 15 jogos e dois gols.

Assim, o técnico Leandro Campos ganha mais opções para levar o time coral para a 2ª fase da Série C, restando sete rodadas para o fim da fase classificatória. O time coral volta a jogar no dia 15 de julho, na Arena Castelão, às 20 horas, contra o Náutico.

Mas antes disso, o Ferroviário fará um match-treino contra o Fortaleza. O grupo que venceu o Santa Cruz no Arruda, por 2 a 0, pela Série C, na última sexta-feira (5), realizará trabalhos na academia, com os demais indo até Maracanaú participar do duelo.

Será uma oportunidade para os jogadores que não vêm sendo aproveitados, além daqueles que chegaram recentemente, demonstrarem o seu futebol para o técnico Leandro Campos.

"Será uma atividade para o nosso treinador Leandro Campos conhecer melhor todo o elenco e ver em ação, mesmo que rápida, outros jogadores. A ideia é fazer dois tempos de 30 minutos ou um tempo seguido de 50 minutos, para não haver desgaste. Será um match-treino em formato de coletivo", comentou Jurandi Júnior, gerente de futebol do Ferroviário.

Foco

Após chegar aos 23 pontos e praticamente extinguir qualquer chance de rebaixamento pela média histórica de pontos da Série C, o Ferrão foca agora na classificação. O goleiro Nicolas, destaque do time da Barra espera que ela seja conseguida logo.

"O Ferroviário sempre tem que pensar grande nas competições. Foi importante nos livramos do rebaixamento e agora temos que pensar em voos mais altos, como a classificação e o título. Vamos pensar jogo a jogo, temos ainda sete jogos pela frente".