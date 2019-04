Ferroviário agita sócios-torcedores com retorno de Léo Jaime

O Ferroviário pediu a adesão dos sócios-torcedores e conseguiu confirmar a contratação do atacante Léo Jaime, de 33 anos, que estava disputando o Campeonato Gaúcho pelo Caxias. Para garantir o retorno do atacante, o clube lançou uma campanha de marketing, que foi puxada pelo próprio jogador atráves de um vídeo nas suas redes sociais. Ele pedia há alguns dias atrás, a ajuda para a torcida se mobilizar e atingir a marca de 240 novos sócios-torcedores em 24 horas.

No site do clube, o diretor de marketing do Ferrão, Chateaubriand Arrais Filho se reportou à campanha que deu certo para o regresso do jogador: “A torcida já vinha cobrando a contratação desse jogador, ele é muito querido aqui.

E após a divulgação do vídeo, os torcedores abraçaram a causa e conseguiram não apenas bater a meta, mas superar o número proposto na ação. Conseguimos 289 ativações de sócios – que foram os primeiros a receber a notícia via SMS da contratação, para um total de 423 cadastros, configurando o sucesso da ação”, explica o Diretor de Marketing do clube.

Com a chegada prevista para a próxima segunda-feira, Léo Jaime é a 9ª contratação do Ferroviário para a disputa da Série C em 2019. Sua apresentação ainda vai ser definida pela assessoria do clube. Antes dele já haviam sido contratados os laterais-esquerdos Michael e Zeca, Osvaldir (lateral-direito), os goleiros Diego e Nícolas, os atacantes Jeferson Caxito e James Dean, e o volante Jean.

O time conta ainda com os retornos do zagueiro Túlio, o meia-atacante Valdeci e o atacante Arlonso, todos voltaram de empréstimo. Um outro retorno agendado é o do meia Esquerdinha, que virá após o fim da segunda divisão do campeonato mexicano, totalizando 13 novos atletas para compor o grupo na Série C do Brasileiro.