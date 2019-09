Ferrão volta a jogar no estádio Elzir Cabral após sete anos

Depois de sete anos, o torcedor do Ferroviário tem hoje a chance de ver novamente o time jogar, literalmente, em casa. Válida pela Taça Fares Lopes, a partida contra o Pacajus, às 15h30min, marca o retorno do Tubarão ao Elzir Cabral, na Barra do Ceará, e é vista como a possibilidade de apagar a última lembrança que o torcedor tem de jogos oficiais no estádio.

A última partida oficial disputada lá foi em 28 de agosto de 2012, dia que o Ferroviário foi derrotado por 3 a 1 para o Icasa, em jogo de ida das quartas de final da própria Taça Fares Lopes. Nova derrota por 1 a 0 na partida de volta fez o time da capital ser eliminado naquela ocasião.

Após ter sido liberado pelos órgãos reguladores, o estádio será palco de todos os jogos do time coral como mandante na competição, que é encarada com enorme importância por ser a única possibilidade de vaga para a Copa do Brasil 2020. Jogar na Barra do Ceará, local de treinamento diário, será um trunfo a mais do Ferrão na busca pelo bicampeonato da Fares Lopes.

"A gente espera aproveitar esse ambiente pra retomar o caminho das vitórias. É muito importante voltar a jogar na Barra, campo que a gente conhece bem. Deixa a bola mais viva, em um jogo mais rápido. É um trunfo a mais pra gente, e sabemos que isso pode fazer a diferença. Temos que ser inteligentes pra aproveitar essa vantagem", destacou o técnico Marcelo Vilar.

A tendência é que Veiga mantenha a base da equipe que perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na última rodada, com apenas uma mudança. Recém-contratado, o atacante Jefferson Galego deverá estrear, e o Ferrão deve ir a campo com Nicolas, Osvaldir, Da Silva, Luis Fernando e Michael; Gleidson, Leanderson e Janeudo; Jeferson Caxito, Juninho Potiguar e Jefferson Galego.

Outros reforços, o lateral-esquerdo Acácio, o lateral-direito Luis Roberto e o volante Natan também foram relacionados e serão opções.