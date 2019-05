Ferrão segue invicto no Castelão

Atual líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro e campeão da Série D, o Ferroviário tem um número importante a defender nesta 3ª divisão. Desde 22 de março de 2018, o Tubarão da Barra não perde na Arena Castelão. O último revés foi uma derrota para o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, por 2 a 1, na 2ª fase da competição. A derrota resultou na eliminação do time coral do Estadual.

De lá para cá, o Ferrão só acumula empates e vitórias em suas partidas no estádio. São exatos 412 dias invicto na Arena Castelão. Isso faz com que o Tubarão some um aproveitamento de 77% nos últimos 10 jogos, que incluem a última derrota no Castelão.

Retrospecto

Após 13 anos, o Ferroviário, comandado por Marcelo Vilar, está de volta à Série C do Brasileiro e já começou a caminhada em casa com uma vitória contundente, diante do Santa Cruz, por 3 a 0, pela segunda rodada da competição.

Sem contar as partidas pelo Campeonato Cearense, são sete jogos na Arena Castelão, desde o histórico empate em 2 a 2 com o Atlético/MG, pela Copa do Brasil, até o triunfo sobre o Santa Cruz, no último domingo (5).

Além do jogo pela Copa do Brasil, o Tubarão da Barra encarou, pela Série D: Cordino/MA (1 a 0), Altos/PI (1 a 1), Campinense (3 a 2), São José/RS (3 a 1) e Treze (3 a 0).

Edson Cariús

Desfalque na partida contra o Santa Cruz, o atacante e artilheiro do time, Edson Cariús, teve um estiramento na virilha. No momento, o jogador está em recuperação e segue como dúvida para a partida contra o Náutico, em Recife, no próximo domingo (12), nos Aflitos.

Por isso, se não tiver o atleta para o próximo domingo, a tendência é que o técnico Marcelo Vilar repita a formação que atropelou o Santa Cruz, por 3 a 0. Se conseguir mais um resultado positivo, o Ferrão pode seguir na liderança.