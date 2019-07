Ferrão mantém discurso otimista após derrotas seguidas

O Ferroviário busca reencontrar o caminho das vitórias rapidamente. A 1ª parada é o duelo contra o Sampaio Corrêa, amanhã (25), na Arena Castelão. O time enfrenta um momento complicado na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque após um início promissor e conquista da liderança isolada, o time passou a tropeçar e viu a vantagem ir embora, caindo para o 3º lugar.

Ultrapassado pelo Confiança e Sampaio Corrêa, o Ferrão tem a chance de recuperar o topo da tabela e, para isso, pode contar com o retorno do meia Janeudo. O jogador cumpriu suspensão automática e esteve fora de campo na derrota para o Globo, na última rodada da competição.

Ídolo da torcida coral, após a conquista da Série D, o jogador compartilha um discurso otimista e acredita na recuperação do grupo. "Todas as equipes também passam por instabilidade. Não podemos nos apegar a derrotas, temos que dar a volta por cima", destaca Janeudo.

Contra o Sampaio, a equipe não conta com o zagueiro Da Silva, suspenso no último jogo. Luís Fernando e Afonso devem fechar a dupla de defensores para o duelo. Novidade no meio-campo, que contará com o recém-chegado Kaio Wilker. O jogador chegou no início do mês, já estreou com a camisa coral, mas pode ser a primeira vez como titular.

Léo Jaime, que ficou de fora contra o Globo para aprimorar a parte física, também pode estar à disposição do técnico Leandro Campos.

O Tubarão enfrenta um Sampaio Corrêa, que venceu os últimos três jogos. "Enfrentamos grandes equipes e não perdemos para qualquer equipe. Esperamos que, contra o Sampaio, possamos retomar a vitória, não vai ser fácil, pois é uma equipe bem treinada, é tanto que está na vice-liderança", encerra Janeudo.