Ferrão festeja aniversário, mas foca no jogo contra o Náutico

Uma história de 86 anos. Festa não faltou nos últimos tempos. Ascensão no futebol cearense e brasileiro. Com orgulho, a bandeira coral volta a balançar ao alto por seus torcedores após grandes conquistas. Dentro e fora de campo, há muito o que se comemorar. Por isso, durante todo o dia de ontem, foi festejado mais um aniversário de fundação do Tubarão da Barra.

O atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro é, também, o atual vencedor da Taça dos Campeões Cearenses e da Taça Fares Lopes. Em território cearense vem cativando sua torcida que, aos poucos, garante a reafirmação do seu amor ao Ferrão. E em um restaurante em Fortaleza, esse aniversário foi comemorado.

Teve espaço ainda para o lançamento do 3º uniforme do clube, todo preto, que já está à venda para a torcida.

Mas nem só de festa viveu o aniversariante neste dia 9 de maio. Foco total no Náutico, adversário que encara no domingo (12), fora de casa. Com muito trabalho pela frente, o atual líder do Grupo A da Série C, com quatro pontos, enfrenta mais um difícil concorrente na luta pelo acesso.

O técnico Marcelo Vilar comandou seu penúltimo treino antes da viagem para Recife. Edson Cariús, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, é o principal desfalque. O atacante sofreu uma lesão de grau um no adutor da coxa direita e não participou de nenhum treinamento durante a semana.

Início positivo

De volta à Série C após 13 anos, a equipe estreou na competição com um empate diante do Botafogo/PB, fora de casa, por 1 a 1.

Voltando a jogar diante de sua torcida, Léo Jaime brilhou e ajudou a equipe a vencer o Santa Cruz por 3 a 0.

"A gente espera poder fazer um jogo que nos dê condições de conquistar uma vitória", analisou Marcelo Vilar, treinador coral, sobre a partida diante do Timbu.