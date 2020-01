Ferrão encara Guarany de Sobral em duelo difícil fora de casa

Depois de um empate com gosto de derrota diante do Atlético pela estreia do Campeonato Cearense no último domingo, o Ferroviário já busca recuperar os pontos perdidos, nesta quarta-feira. Para isso, o Tubarão da Barra precisa vencer o Guarany de Sobral no Junco, às 21h30, pela 2ª rodada, em partida com transmissão da TV Diário.

Para vencer o Bugre, os corais terão que acertar a pontaria, algo que não conseguiu diante do Atlético no Elzir Cabral. Apesar da maior posse de bola e principais chances de gols, principalmente na primeira etapa, o time da Barra do Ceará falhou muito no momento da finalização. "Erramos nos contra-ataques, poderíamos ter matado o jogo até no primeiro tempo. Vamos acertar isso para quarta-feira não cometermos mais esses erros", afirmou o meia Wellington Rato.

O jogador lamentou o resultado do fim de semana, mas já projeta um êxito diante da equipe de Sobral. "Estamos confiantes no trabalho que a gente vem realizando, apesar de não termos conseguido os três pontos dentro de casa que era o nosso objetivo. Vamos manter o foco para irmos em busca dos três pontos fora de casa", disse o atacante.

Após a estreia, o técnico Zé Teodoro afirmou ter gostado do 1º tempo e projeta melhorias para o 2º jogo, buscando sua primeira vitória. Para o duelo, os atacantes Léo Bahia e Eriky estão à disposição.

Mas para conseguir esse feito, o Ferrão não terá vida fácil. Seu adversário, o Bugre vem de uma bela vitória conquistada sobre o Horizonte no domingo. Longe de seus domínios, a equipe sobralense fez uma ótima partida diante do Galo do Tabuleiro e saiu vencedor com gol marcado por Esquerdinha. Agora, vice-líder com três pontos, o Guarany vai em busca de ganhar para terminar a rodada nas primeiras colocações.