Ferrão defende liderança no PV

Vivendo um grande momento na Série C do Campeonato Brasileiro, o líder do Grupo A, Ferroviário, recebe o Imperatriz/MA, no Estádio Presidente Vargas, às 16 horas de hoje, pela 8ª rodada da competição.

Os corais querem seguir com 100% de aproveitamento nos seus domínios, visto que já derrotaram o Santa Cruz (3 a 0), Globo/RN (1 a 0) e Treze/PB (3 a 2), na Capital cearense.

Será o primeiro jogo do Ferroviário no PV na Série C de 2019, o que implicará mais facilidade para a presença do torcedor, pela proximidade. A última lembrança coral jogando no PV não foi muito agradável, pois o time perdeu por 6 a 2 para o Ceará, no dia 20 de março de 2019, pelo Campeonato Cearense.

Grama

O técnico Marcelo Vilar e seus jogadores não se mostraram preocupados com dados estatísticos relativos ao PV, mas apenas com a mudança no gramado em si, que causa impacto no desenrolar da partida.

"Nós temos observado isso. No Castelão, a bola fica mais rápida e o jogo mais acelerado, mas não há possibilidade de a gente jogar lá, onde gostamos de atuar. Então, teremos que encarar isso e superar mais um obstáculo, para que possamos sair de campo com um resultado positivo", analisou o treinador do Ferrão.

Para o elenco coral, a boa campanha pode surpreender a muitos, porém, internamente, o grupo já esperava que os frutos do trabalho fossem aparecer, conforme relatou o lateral-direito Lucas Mendes: "para nós, não é surpresa, porque a gente sabia que iria entrar numa competição muito difícil e com a nossa pegada e humildade, estamos conseguindo os nossos objetivos", disse o jogador. O zagueiro Da Silva retorna à equipe, após automática.

Imperatriz

O técnico Paulinho Kobayashi deve repetir o mesmo time que derrotou o ABC, por 4 a 2, na casa do adversário, e vem motivado para o confronto.