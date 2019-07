Ferrão cai na tabela da Série C

O Ferroviário já liga o alerta na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe coral realizava uma campanha impecável na competição e chegou a alcançar uma liderança folgada. Tudo mudou nas últimas semanas. A equipe vem tropeçando nas últimas rodadas, e esses erros podem custar caro.

A derrota para o Náutico em casa, pela 12ª rodada da Terceirona, não custou a liderança ao time, mas balançou as estruturas da equipe, que começou a sentir a vantagem na ponta da tabela para os demais adversários diminuir.

A 13ª rodada reservou uma combinação de resultados que tiveram um preço ao Ferrão. Sampaio Corrêa levou a melhor em cima do Santa Cruz, na abertura da rodada, vencendo por 1 a 0. O Confiança venceu o Imperatriz por 3 a 1, em casa, no Estádio Batistão, e o Náutico bateu o Treze, nos Aflitos, por 1 a 0. No sábado (20), o Ferroviário perdeu para o Globo, fora de casa, por 2 a 0, e não somou pontos.

Com 23 pontos conquistados, apenas um a menos que o primeiro e o segundo colocados, o Ferrão ainda tem chances de ascender novamente à liderança. A situação preocupa porque restando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase da competição, a equipe tem oscilado nos resultados.

Uma nova derrota diante do Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (25), pode deixar o time coral até em 4º lugar e somente dois pontos à frente do 5º colocado - o que pressionaria elenco e comissão técnica na reta final da Série C.

Desde que assumiu o comando técnico do time, Leandro Campos ainda não venceu em casa. No Ferrão, o treinador acumula uma vitória, um empate e duas derrotas. A defesa vem apresentando problemas e o ataque está com 2 jogos sem balançar as redes.

Na maratona para recuperar a liderança e se manter no G-4, Leandro Campos poderá contar com novidades: Kaio Wilker, Juninho Potiguar e Jackson Caucaia podem jogar.