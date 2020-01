Fernando Prass fala de carinho recebido da torcida do Ceará: "Sensacional"

Único goleiro contratado pelo Ceará para a temporada 2020, Fernando Prass comentou sobre o apoio que tem recebido da torcida alvinegra desde sua chegada ao clube. O comentário foi feito durante sua participação no programa "Bem, Amigos", do canal Sportv.

"A torcida do Palmeiras e do Vasco têm um carinho por mim e eu correspondi. Lá (no Ceará), eu não fiz nada e o carinho que eu estou recebendo está sendo sensacional", contou o goleiro.

Experiente 41 anos, o jogador comentou sua falta de conhecimento sobre o clube. Por isso, antes de assinar com o Vovô, buscou informações com atletas que atuaram pelo Alvinegro.

"É a mudança para um centro que eu nunca trabalhei, não tinha conhecimento. Conversei com várias pessoas que já tinham jogado no Ceará, amigos meus do futebol, com o meu empresário e minha família. Pela história, pelo projeto, pelo que eu entendo e pelo que eu defendo de que acho certo no futebol, vi no Ceará uma opção para mim, tanto na parte desportiva quanto na questão fora de campo, do que o clube vem fazendo para se estruturar", afirmou o goleiro.

Com idade um pouco mais avançada, Prass sabe que o momento da aposenadoria está chegando, mas afirma que o trabalho físico e técnico que tem feito o ajuda a se manter em forma para continuar dentro das quatro linhas.

"Eu vou jogar até onde eu acho que vou conseguir jogar em alto nível e isso não sou eu quem vou dizer. O treinador fala que é o campo quem fala. Então já tem uns três anos que eu venho fazendo minhas avaliações junto ao fisiologista do clube (Palmeiras, sua ex-equipe), com a parte técnica do clube e fisicamente eu tenho me mantido", revelou.

Por mais que seu tempo no clube ainda seja bem recente, o goleiro já está a par da mudanças na reestrutura do Alvinegro tanto dentro quanto fora de campo. Ao todo, foram 11 contratações para a temporada. No quesito extracampo, o Vovô passou a ter uma marca própria e um novo serviço de sócios torcedores.

"Quando a gente fala em reestruturação, as pessoas acham que é 'Contratou 10 jogadores'. Não é essa reestruturação que a gente está falando. Na apresentação (do elenco) tinha umas seis mil pessoas em uma feijoada tradicional. Era gente pra caramba e empolgada. E outras reestruturações, as pessoas pensam que é só o futebol dentro de campo, mas o plano de sócios recuperou para o clube. As lojas, que eram terceirizadas, o clube retomou a operação também. É um processo muito mais amplo do que apenas as contratações", finalizou.

O vínculo de Fernando Prass com o Ceará vai até o fim desta temporada.