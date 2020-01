Fernando Prass: Chegou o Camisa 1

O Ceará inicia a temporada 2020 com o elenco praticamente fechado. Já são 25 jogadores de linha, além dos quatro goleiros, e o clube deve acertar com ao menos mais dois reforços para o início do ano. Isso porque uma posição que estava carente já foi preenchida. Em busca de goleiro, o Vovô fechou com Fernando Prass, que defenderá o clube nesta temporada.

As duas partes chegaram em um acerto na noite de ontem e o anúncio oficial foi feito perto da meia-noite. Ele terá contrato até o fim deste ano e deve desembarcar na capital cearense até o fim desta semana. Prass estava livre no mercado, o que facilitou as negociações, e é considerado um nome experiente e de peso, que pode agregar ao perfil de elenco que o Vovô está montando.

Experiente, o arqueiro de 41 anos estava no Alviverde desde 2013 e foi titular boa parte do período de seis anos que esteve no time paulista, conquistando dois títulos do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018). Porém, em 2018, perdeu espaço com a chegada de Weverton. Na última temporada não atuou bastante, tendo jogado apenas 11 partidas.

Mesmo assim, deixou o clube com status de ídolo. Ao todo, foram 274 jogos, muitos momentos marcantes e um feito inédito nos 105 anos de clube: nunca um título alviverde havia sido conquistado com um gol de goleiro até a Copa do Brasil de 2015, quando o camisa 1 cobrou a última penalidade contra o Santos e garantiu a primeira taça da história do Allianz Parque.

“É uma posição que a gente tem ideia de trazer mais um. A gente já tem o Diogo Silva, Richard e goleiros que a gente tinha na temporada passada (Lucas França e Matheus Cabral). E tendo a oportunidade, a gente vai sim agregar mais um goleiro”, já havia garantido o executivo de Futebol do Vovô, Jorge Macêdo, em entrevista concedida ontem

Outros reforços

Além de goleiro, o Ceará está perto de anunciar também a contratação de um meia e um atacante de velocidade. Os nomes já são conhecidos da torcida. Para o meio-campo, Vinicius Goes já acertou rescisão com o Atlético-MG e deverá ser anunciado oficialmente ainda hoje. Já para o ataque, o nome de Rossi ganhou ainda mais força nas últimas horas e o Alvinegro é visto como um provável destino do jogador.