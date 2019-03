Fernando Henrique e Osvaldo pregam respeito no Clássico-Rei

Se existe uma escrita quando se fala de Clássico-Rei no futebol cearense é rivalidade. Mas também há de valorizar o respeito. Ainda mais quando se fala de dois personagens que estarão no centro das atenções neste domingo (10), na Arena Castelão. Ex-companheiros de clube, o goleiro Fernando Henrique, do Ceará, e o atacante Osvaldo, do Fortaleza, estarão em lados opostos, cada um defendendo o seu clube pelo mesmo objetivo: encaminhar a classificação para a fase semifinal da competição.

Motivação é outra palavra-chave para o confronto. Assunto que o goleiro Fernando Henrique está dominando bem neste início de temporada. Titular absoluto do gol alvinegro, ele comenta sobre os últimos ajustes do time para o duelo deste fim de semana. "A gente sabe da importância do clássico. É um jogo a parte e a estamos bastante concentrados. Estamos bem nos campeonatos, mas nada melhor do que fazer um bom jogo no domingo e conquistar a vitória".

Fernando Henrique já atuou com Osvaldo no próprio Ceará em 2011. De lá pra cá, a dupla construiu uma amizade, mesmo à distância, já que tomaram caminhos direfentes no futebol. De volta ao futebol cearense, o atacante frisou o respeito e carinho que tem pelo agora companheiro de profissão, mas reforçou que dentro de campo, cada um irá buscar o seu propósito.

"Tenho um carinho muito grande pelo Fernando. Jogamos juntos no Ceará e o respeito é recíproco. Só que no domingo, tanto eu como ele vamos estar lutando pelo clube que estamos defendendo. Precisamos vencer. Eu vou estar lá para fazer gols, assim como os meus companheiros, e ele para evitar isso", disse o atacante do Tricolor do Pici.

Por outro lado, o goleiro Fernando Henrique prefere enaltecer o bom momento que atravessa o Ceará na temporada. Titular desde a lesão do goleiro Richard, FH foi responsável direto pela classificação da equipe na Copa do Brasil, ao defender dois pênaltis contra o Foz do Iguaçu. O arqueiro também espera que Osvaldo faça um bom jogo no domingo, isso se não comprometer o resultado da partida, que para ele, claro, deve ser favorável ao Alvinegro de Porangabuçu.

"Nosso time está bem nas competições que estamos disputando e queremos manter isso. O Osvaldo é um excelente profissional e um cara que admiro muito como pessoa. Assim como ele, eu também espero que faça uma boa partida, mas claro que vamos jogar para vencer", esclareceu o goleiro do Ceará.

Valorizados

Com as duas equipes na Série A, cresce a ansiedade pelo primeiro Clássico-Rei de 2019, que marca a partida centenária entre as duas equipes. Se em campo cada um irá lutar pela vitória, os atletas também esperam que tudo transcorra bem tanto nas arquibancadas e ao redor do estádio.

"É importante que todos venham para torcer. A gente torce muito para que as torcidas façam uma festa bonita e a paz prevaleça", ressaltou Osvaldo. "As duas torcidas estão animadas com as equipes na Série A e isso com certeza traz uma valorização maior para o nosso futebol. Mas também é importante dar exemplo nas arquibancadas. Esperamos uma festa bonita aqui, no domingo e que as famílias compareçam ao estádio", finalizou Fernando Henrique.