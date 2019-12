Felipe Silva termina ano em alta e pode ser peça fundamental

Para Felipe Silva, 2019 foi um ano com dois pontos bem distintos: negativo e o positivo, com um início de temporada difícil, com poucas chances de atuar, para uma reta final de Série A promissora, sendo a referência do meio-campo. Assim, Felipe Silva, com contrato para 2020, Felipe Silva mostrou que pode iniciar o ano de forma diferente e ser o camisa 10 que o Ceará tanto precisou ao longo do ano.

No início da temporada, esperava-se que o atleta fosse apresentar o futebol com a qualidade vista durante a Série B em 2016 quando, ao lado do centroavante Bill, ele entrou nas graças da torcida alvinegra.

No entanto, não foi bem assim. O ano começou com Felipe atuando mais pela ponta, posição para os mais velozes, e sem conseguir exibir um bom futebol. Ainda durante a disputa do Campeonato Cearense, o meia, que já vinha sendo alvo de críticas, sofreu lesões musculares, precisou ficar afastado dos gramados para que pudesse se recuperar e acabou perdendo espaço entre os 11 principais.

Com a saída de Lisca no fim do Estadual, a chegada de Enderson Moreira no início da Série A do Brasileirão e a contratação de Thiago Galhardo para atuar como um típico camisa 10 centralizado, Felipe Silva passou a ser opção entre os reservas, mas acabou tendo poucas chances e, em algumas vezes, nem sequer entrou no decorrer das partidas como aconteceu em algumas situações ainda no primeiro turno como em duelos contra Bahia, Fortaleza, Chapecoense e São Paulo, por exemplo.

Renascimento

Com mais uma mudança no comando técnico do time e a chegada do treinador Adilson Batista, o camisa 10 do Vovô passou a ter mais espaço e jogar de titular como meia central, sua posição de origem.

"É difícil quando você fica muito tempo sem jogar e volta de lesão, como foi no meu caso. Quando tem uma oportunidade, tem que fazer de tudo para mostrar serviço, ganhar ritmo de jogo e aproveitar a chance", disse o atleta.

E assim o fez, sendo um dos jogadores mais importantes da equipe alvinegra na reta final do Brasileirão e ajudando na dura batalha que garantiu a permanência do Vovô na Primeira Divisão. Atuando ao lado de Ricardinho e Fabinho, com Thiago Galhardo de "falso" 9, Felipe foi crescendo a cada partida com criação de jogadas, roubadas de bola e assistências.

Foi de seus pés o gol que impediu a derrota para o São Paulo no último minuto da partida, diante dos seus torcedores. Faltando apenas quatro jogos para o fim da Série A do Brasileirão e com o Ceará lutando firme para fugir da degola, o meia marcou seu único gol na elite do brasileiro diante dos paulistas.

Nos três jogos finais, já sob o comando de Argel Fucks, Felipe se manteve constante e com contrato para 2020, pode iniciar o ano de forma diferente com a continuidade do treinador, sendo referência do meio-campo, como um clássico Camisa 10.