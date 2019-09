Felipe Pires ganha espaço no ataque do Fortaleza

Em uma crescente desde o jogo contra o Santos, o Fortaleza parece ter reencontrado o equilíbrio com Zé Ricardo e apresenta uma firmeza defensiva e ofensiva. A zaga da equipe do novo treinador tricolor parece estar definida, mas o ataque segue em aberto e sendo testado. À disposição desde o fim de julho, Felipe Pires está entre uma das peças que vêm sendo observadas de perto por Zé Ricardo e pode até jogar 90 minutos no jogo contra Fluminense, no próximo sábado, pela Série A, na Arena Castelão.

O atacante chegou a pedido de Rogério Ceni e atuou em três jogos pelo Fortaleza, contra o Corinthians, no histórico empate contra o Santos e na vitória diante do Goiás.

No último confronto, o jogador fez a primeira partida como titular e rendeu bem em campo. Foi dele o passe para Osvaldo marcar o segundo gol leonino na vitória por 2 a 1. Ex-Palmeiras, o atacante vinha sendo banco no time paulista após perder espaço. "Jogador com ritmo é outra coisa. Meu último jogo como titular tinha sido na Libertadores contra o São Lorenzo, onde nós perdemos a partida na Argentina. Faz quatro meses que não jogo um jogo do começo, senti um pouco".

Carreira

O jogador construiu a carreira principalmente na Europa. Na Áustria, passou por três equipes diferentes (FC Liefering, RB Salzburg e Áustria Viena). Pelo Salzburg, ele foi campeão nacional e da Copa da Áustria, marcando um gol decisivo na final, em 2014.

Nas últimas duas temporadas, ele foi emprestado pelo Hoffenheim ao Áustria Viena. Na temporada 2017/2018, o atacante marcou oito gols em 42 partidas.

Felipe Pires é um jogador rápido e que vai para cima do adversário. As suas características se parecem com as de Edinho e o colocam em destaque na briga por uma vaga no ataque. "Gosto de jogar aberto, sou um jogador de velocidade e sempre procuro a bola longa", finalizou.