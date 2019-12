Fechando calendário esportivo, 5ª Corrida Vida ocorre amanhã, 22

É chegado o momento da última corrida de 2019. Após uma temporada extensa de competições no calendário cearense, o percurso final ocorre neste domingo, 22, na 5ª edição da Corrida Vida. Com a temática 'Vamos todos, vamos juntos', o evento busca incentivar a prática esportiva em todas as idades e promover uma confraternização que encerra o ano esportivo.

A concentração tem início às 5 horas no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza. E a inclusão está evidenciada nas provas, que se dividem entre 5 km e 10 km. Recebendo crianças, paratletas, amadores e profissionais, a iniciativa reúne 5 mil inscritos.

"A demanda de interessados foi tamanha que fez até a gente encerrar as inscrições antes mesmo do prazo final, previsto para esse sábado. Tínhamos mais 220 vagas restantes na sexta e, em menos de uma hora, tudo acabou. Isso é um sinal de que a Corrida Vida está consolidada e tem adesão pelo fechamento do ano", explicou Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra, empresa que organiza a prova.

A 5ª edição da Corrida Vida está dividida em quatro categorias: 5km individual geral (feminino ou masculino), 5km individual cadeirantes (feminino ou masculino), 5km individual paratletas (feminino ou masculino) e 10km individual geral (feminino ou masculino). Haverá premiação específica para idosos e colaboradores do Grupo Edson Queiroz, apoiador do evento através do jornal Diário do Nordeste. A largada dos cadeirantes e paratletas será às 6h e a geral, às 6h05. As crianças também têm espaço. Ao término da prova, todas podem se divertir e realizar exercício físico com suporte profissional.

Premiações

Mesmo em clima de festa, o espírito competitivo se manterá existente no evento. Para tal, a organização vai conceder aos melhores colocados determinadas premiações em dinheiro, troféus (do 1º ao 3º colocado em cada categoria) e medalhas (para todos os competidores que adquirem o kit oficial), reforçando a importância do esporte na cidade.