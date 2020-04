FCF terá reunião com Secretaria da Saúde para avaliar volta do Estado

Uma reunião está prevista nos próximos dias entre a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Federação Cearense de Futebol (FCF). O objetivo do encontro é que haja uma discussão sobre o panorama da crise sanitária no Estado e a posição do Governo sobre qualquer possível flexibilização do regime de isolamento social entre as duas partes.

No momento, um decreto prorrogado até o dia 5 de maio prevê que apenas estabelecimentos essenciais devem funcionar, a exemplo de farmácias e supermercados. Nenhum evento que gere aglomerações, como é o caso do futebol, está autorizado a ser realizado.

"Há o projeto de reinício da competição (Estadual), mas depende da autorização do Governo. Nada será feito sem autorização", aponta Mauro Carmélio, presidente da FCF.

Aval da CBF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) tem o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para retomar os jogos do Campeonato Cearense, em maio, com portões fechados. A data é uma referência ao fim das férias dos elencos de Ceará e Fortaleza, previstas para terminar amanhã (1º).

A decisão teve consenso da Comissão Nacional de Clubes (CNC), que foi unânime ao solicitar o retorno das atividades nos centros de treinamento em cenário nacional. Para recondicionar os atletas em tempo hábil, as partidas devem ocorrer duas semanas após o fim das férias. No âmbito esportivo, um protocolo médico é necessário, com a CBF finalizando documento e aguardando ajustes para divulgação.

A diretoria do Ceará até se antecipou e lançou um conjunto próprio de ações de segurança para os funcionários - dossiê que depois se adequará ao plano da entidade.

Autonomia

No Brasil, vale ressaltar, estados e municípios têm autonomia para deliberar sobre as práticas do isolamento social. Mesmo que o Governo Federal se manifeste favorável ao reinício dos jogos através do Ministério da Saúde, a decisão cabe ao chefe estadual.

Diante disso, as diretorias de Ceará e Fortaleza pregam total cautela. Mesmo com planos de retomada aos treinos, há compreensão de que o cenário de saúde é prioritário e tudo depende da permissão do Governo. No fim, resta apenas esperar.

Planejamento alvinegro

O Vovô, por exemplo, já definiu seu protocolo e avisou para os jogadores estarem de volta para se apresentarem no clube nos dias 4 e 5 de maio, últimos dias do decreto do Governo do Estado.

O elenco completo fará exames e a diretoria esperará como o novo decreto irá se manifestar com relação ao futebol. Em caso de liberação, os jogadores retornam aos treinamentos de forma imediata. Caso contrário, todos trabalharão de casa, no chamado regime home office.