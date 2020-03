FCF e Governo decidem por jogos com torcida neste fim de semana

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou ontem que todas as partidas marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público. Ou seja, de portões fechados. Nesses dois locais, a transmissão de Covid-19 já se dá de forma comunitária, entre as pessoas que moram lá. Sem necessariamente de alguém que veio de fora do País.

No entanto, prevenindo-se, outras entidades regionais também vão adotar a medida, e os estádios terão portões fechados em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

Já no futebol cearense, a Federação Cearense de Futebol (FCF), manteve as partidas realizadas neste fim de semana com presença do torcedor. "Em Fortaleza não existe nenhum problema. O governador pediu apenas recomendações (nos estádios) porque o nosso Estado está sob controle com a doença. Nós temos várias situações em que o Governo do Estado teria que fechar um monte de coisas, como igreja, colégio, shows, então não é só futebol", comentou o presidente da FCF, Mauro Carmélio.

A garantia para que as partidas tivessem público normalmente foi dada pelo Governo do Estado do Ceará, que definiu ontem, em reunião, que há situação propícia para a realização dos jogos em solo cearense. O motivo primordial é o fato de o Estado ainda não ter tido nenhum caso de contaminação por coronavírus confirmado.

Três partidas estão marcadas para este fim de semana, no Estado do Ceará: Pacajus x Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas; Ceará x Sport, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão; e Ceará x Oratório/AP, pelo Campeonato Brasileiro Feminino - Série A2, na Cidade Vozão, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A decisão por realizar os jogos contraria a recomendação do Ministério Público Federal (MPF), que publicou documento no fim da tarde de ontem, no qual propõe "o cancelamento, adiamento ou realização sem público de eventos que promovam concentrações de pessoas".

A recomendação vale para eventos governamentais, esportivos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos. Estado e Prefeitura de Fortaleza têm cinco dias para responder à recomendação do MPF.

Mauro Carmélio, mandatário da FCF, explicou ainda o que o Estado exigiu que fosse realizado nas partidas deste fim de semana.

Procedimentos

As praças esportivas receberão procedimentos educativos sobre o doença. Um vídeo do Ministério da Saúde será exibido no telão de cada estádio que receberá os jogos como forma de prevenção.

Diversos eventos esportivos pelo mundo vêm sendo adiados ou cancelados. A Conmebol anunciou na última quinta-feira (12) que a Copa Libertadores da América está suspensa. As duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 também foram adiadas.