Fazendo as contas: Campanha deixa o Ceará com 60% de chances de Sul-Americana

Com um terço da Série A do Campeonato Brasileiro já disputado, ou seja, 13 das 38 rodadas, o Ceará chegou a 17 pontos, na 11ª colocação, ocupando com uma das seis vagas para a Copa Sul-Americana de 2020, um dos sonhos do clube para o Brasileirão.

Contudo, mais do que isso, o Vozão vai consolidando o 1º objetivo do clube na temporada, a permanência na Série A, abrindo sete pontos para o Z-4. A Chapecoense tem 10 pontos e abre a zona do descenso.

Um dado importante na campanha alvinegra é que o clube não ocupou por nenhuma rodada sequer o Z-4.

Melhor, ocupou por duas rodadas a zona de classificação para a Libertadores (foi 1º e 5º), e seis vezes a zona de classificação para a Copa Sul-Americana (ficando entre a 9ª e a 12ª colocação).

Com este retrospecto positivo, as chances de classificação para Copa Sul-Americana são de 60% segundo o site Chance de Gol. As contas são simples: com um aproveitamento de 43,6% dos pontos, o Vovô somou por rodada 1,3 pontos por jogo.

Se mantiver este aproveitamento, o Vozão terminará a Série A com 49 pontos. Esta pontuação dá exatamente 60% de chance de classificação para a competição sul-americana, segundo o Chance de Gol.

As chances do Alvinegro de Porangabuçu de vaga na Libertadores hoje são de 5,5%, maiores que a de rebaixamento, que chegam a apenas irrisórios 2,2%.

Se chegar aos 49 pontos, o Alvinegro faria sua maior pontuação na história dos pontos corridos. Em 2010, o Vozão foi o 12º com 47 pontos e garantiu vaga na competição continental do ano seguinte. O meia-atacante Thiago Galhardo externou o sentimento dos jogadores do Ceará quanto a conquistar algo mais pelo clube em 2019.

Ele, que marcou um dos gols do Ceará na vitória por 2 a 1, no Clássico-Rei do último sábado, sonha com a Copa Sul-Americana.

"Estou feliz com o gol, com a vitória, e poder brigar na parte de cima da tabela, coisa que a gente tem sonhado, com coisas maiores, não só a permanência, como a Sul-Americana", disse.

Em seguida, Galhardo pretende fazer história pelo Ceará, com grande campanha nos pontos corridos.

"É um momento mágico que eu estou vivendo no Ceará. Eu sou um cara muito feliz e aqui eu tenho me visto cada vez mais assim. Eu pretendo sim, fazer história com o clube, e conseguir alcançar a melhor pontuação na era dos pontos corridos".

Sequência

Restando seis rodadas para o fim do 1º turno da Série A, o Vozão espera encerrar a primeira 'volta' da competição com a melhor pontuação possível. A sequência do Vovô será: Chapecoense (dia 10, na Arena Castelão, às 17 horas), São Paulo (dia 18, às 16 horas, no Morumbi), Flamengo (dia 25, às 19 horas, na Arena Castelão), Athletico/PR (dia 31, 19h, na Arena da Baixada), Corinthians (dia 7 de setembro, às 11 horas, na Arena Corinthians) e Botafogo (dia 14 de setembro, às 21, na Arena Castelão).

Sobre o próximo adversário, a Chapecoense, o técnico Enderson Moreira analisou.

"Teremos um jogo dificílimo contra a Chapecoense. Vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai enfrentar. Espero que a gente possa entregar para o nosso torcedor mais um grande resultado", disse o técnico.