Fares Lopes chega à última rodada com apenas um classificado

É chegado o momento de definir os semifinalistas da Taça Fares Lopes. Hoje, às 15h30, quatro jogos fecham a última rodada da fase classificatória. Em campo, seis equipes lutam por três vagas (Ferroviário, Atlético/CE, Horizonte, Guarany de Sobral, Floresta e Pacajus). O único garantido no mata-mata é o Caucaia, atual líder da competição, com 14 pontos, e campeão da Série B cearense.

O cenário promete ser acirrado até o último minuto, tendo em vista a tabela: no G-4, três times somam 11 pontos (Ferroviário, Atlético/CE e Horizonte), acompanhados de perto por Guarany de Sobral (10), Floresta (9) e Pacajus (8).

Para o Tubarão da Barra, avançar depende só de si. Na vice-liderança, encara a Raposa Metropolitana, no Estádio Raimundo de Oliveira. Se vencer, está classificado. Em caso de empate, depende do resultado entre Guarany de Sobral e Pacajus, que duelam, no Junco, para se firmar na tabela.

O panorama é o mesmo para o Atlético/CE, adversário do Ceará, no Domingão, e o Horizonte, que enfrenta o Floresta, no Elzir Cabral. Todos avançam com vitória, mas em caso de igualdade precisam que o jogo entre Guarany e Pacajus termine sem ganhador. Aos que almejam a classificação, a situação mais difícil é a do Cacique do Vale do Caju.

O time precisa vencer e torcer para duas equipes - entre Ferroviário, Atlético/CE e Horizonte - serem derrotadas. Isso, atrelado ao saldo de gols, pode lhe render uma chance no mata-mata.

Quem também depende de um resultado envolvendo os três times listados, mas desejando apenas a derrota de um deles, é o Verdão. Antes, somar três pontos é fundamental para a classificação. Bom ressaltar que o campeão se garante na Copa do Brasil 2020.