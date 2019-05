Fabinho vira referência no meio-campo e projeta reação na Série A

O volante Fabinho é hoje uma das referências técnicas no meio-campo do Ceará. O experiente volante de 32 anos está em seu melhor momento pelo Vozão, como titular absoluto após chegar no meio da temporada passada.

Com atuações seguras, tornou-se referência no meio-campo com seus desarmes e antecipações, e espera reação do clube na Série A sem comparação com o ano passado.

Neste ano, Fabinho é titular absoluto desde a 9ª partida na temporada, na vitória de 3 a 0 diante do Guarany de Sobral, na Arena Castelão, pelo Estadual, quando ganhou a posição de Edinho. A partir daí, atuando ao lado de Juninho, o volante entrou em campo como titular 20 vezes seguidas, só não atuando em dois jogos, quando o Vozão jogou com uma equipe alternativa, diante de Salgueiro e Náutico.

São 1.728 minutos dentro de campo, sendo o volante mais regular na meia alvinegro. Com a saída de Juninho para o Fortaleza, Fabinho tem feito dupla com Auremir.

Sempre rápido na cobertura e certeiro nos desarmes, Fabinho se consolida neste início de Série A, diferente do ano passado, quando foi reserva de luxo e muitas vezes utilizado na lateral-direita.

No ano passado, vindo do Internacional, o jogador fez 15 jogos na Série A pelo Vovô, estreando na 8ª rodada na derrota para a Chapecoense, por 2 a 0, ainda com o técnico Jorginho, e com Lisca foi titular em 10 partidas - só não atuou mais por lesão que o tirou dos gramados por dois meses - em jogos importantes como as vitórias diante do Sport, Fluminense, Paraná e Cruzeiro, mas não sendo utilizado nas quatro rodadas finais.

Elogiado por ser um dos jogadores do Ceará que mais se entregam, correndo em média de 10km por jogo, Fabinho se diz satisfeito com seu momento.

"Eu agradeço a Deus pela minha saúde, de me permitir trabalhar. Eu procuro estar preparado fisicamente. Em média percorro 10 ou 11 quilômetros. Com um tempo de recuperação de dois dias é muita coisa. Não é que quem não corra tanto não se entrega ao time, pois cada um joga dentro de sua característica. E a minha é essa, de marcar muito, ocupar os espaços".

Nesta Série A, Fabinho se destaca com bons números pelo Vozão. É o 2º em passes certos por jogo - 49 ou 87% -, 3º em acertos de bolas longas (2,3), e o 1º em desarmes por jogo (1,5), além de ser o 2º em interceptações por jogo ( 1,7) e o 1º em duelos ganhos por jogo (3,7), em dados do site SofaScore.

Recuperação

Em três rodadas da Série A, o Ceará é o 12º colocado com três pontos, mas vindo de duas derrotas. O volante sabe que o Vozão jogou bem até quando perdeu - diante do Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 0, e contra o Atlético/MG, na Arena Castelão, por 2 a 1, com gol no último lance. Por isso precisa se recuperar logo, diante do Goiás, no sábado.

"Estamos fazendo partidas convincentes e estamos no caminho certo encarando de igual para igual todas as equipes. São duas derrotas, mas não temos que ter medo do passado. Temos que trabalhar para não entrar na zona de rebaixamento. No ano passado vimos a dificuldade para sair. Nossa reação foi espetacular, histórica, mas não acontece sempre. Serviu de lição e vamos olhar para frente, buscar vitórias e a permanência".

+

O volante Fabinho hoje é titular absoluto do Ceará, liderando as estatísticas da Série A de desarmes do elenco e formando nova dupla com Auremir, após saída de Juninho para o rival Fortaleza