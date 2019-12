Executivos do Ceará viajam e adiantam primeiras contratações

A semana começou e, com ela, as movimentações do Ceará nos bastidores em busca de reforços. Sem tempo a perder, a diretoria trabalha com agilidade para a montagem do elenco da próxima temporada. Prova disso é que o Alvinegro já está agindo e tem negociações em andamento com alguns atletas. A expectativa do torcedor é grande para o acerto com novos jogadores, que poderão ser anunciados em breve.

A intenção da diretoria do Vovô é que pelo menos dois jogadores sejam anunciados ainda até o fim desta semana. Já há atletas que estão com negociações bem adiantadas e praticamente acertados, restando algumas burocracias para que os acordos sejam totalmente selados.

Jorge Macedo, Executivo de Futebol, e Sérgio Dimas, Gerente de Futebol, já estão em campo na busca de contratações. Os dois dirigentes viajaram para o Sul/Sudeste e visitaram clubes como Internacional, Grêmio e os quatro grandes do Rio de Janeiro. Vários nomes de atletas foram consultados e contatados, com adiantamento das primeiras contratações para 2020.

Hoje, os dois retornam à capital cearense para reunião com o presidente Robinson de Castro, o que pode deixar as situações de reforços ainda mais avançadas. Um dos nomes que está na lista de jogadores é do lateral-direito Eduardo, da Chapecoense. O Diário do Nordeste apurou que o atleta recusou uma oferta do CSA para acertar os detalhes contratuais com o Vovô.

O principal motivo para o avanço da negociação foi uma ligação do técnico Argel Fucks, que o fez descartar a proposta azulina. O nome do lateral é tido como prioridade dentre a lista de reforços do clube, pois atua tanto na lateral direita como na esquerda. A diretoria também busca um atacante com perfil de camisa 9 para reforçar o elenco.

Aos 33 anos, Eduardo defendeu times como o Bahia e o Athletico/PR. Em 2019, o jogador somou 46 partidas com a camisa da Chapecoense. No mês de maio, foi diagnosticado com um tumor benigno no osso da perna esquerda e precisou passar por um procedimento para a retirada - a recuperação foi um sucesso.

Jordi

Além dele, o goleiro Jordi também está no radar do Alvinegro. O arqueiro pertence ao Vasco e tem contrato até 2021. Porém, segundo o jornal Lance!, do Rio de Janeiro, o desejo do atleta e do clube é por um novo empréstimo com duração de um ano.

Em 2019, ele estava emprestado ao CSA, onde trabalhou junto com o técnico Argel Fucks, entre julho e novembro. Com vínculo ao time alagoano encerrando agora em dezembro, é boa a possibilidade de transferência para o Vovô por empréstimo. Pelo time alagoano, o goleiro realizou 29 partidas e sofreu 41 gols. Apesar do rebaixamento do CSA, ele foi um dos poucos destaques da equipe. Certo é que, com o andar das negociações, novidades serão anunciadas em breve e a expectativa de fontes ligadas ao clube é que contratações possam ser divulgadas ainda antes do fim desta semana.