Evento paralímpico de natação fomenta revelação de talentos

Começou ontem, em Fortaleza, um dos principais eventos paralímpicos do Brasil. A 11ª edição do Meeting Cearense de Paranatação, realizada no Clube Náutico Atlético , numa parceria da Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) com a Associação Cearense do Esporte Adaptado (Acea), recebe mais de 200 atletas de todo o País e se consolida de vez como celeiro formador de talentos no paradesporto nacional.

Com programação vasta, que teve um dia inteiro de provas e continuará durante todo o dia de hoje, iniciando às 8 horas e finalizando às 18 horas, o encontro contará com provas em praticamente todas as modalidades de natação. Realizado desde 2009, o evento deste ano tem como grande objetivo garantir oportunidades para atletas visando os próximos Jogos Paraolímpicos, que acontecerão no ano que vem.

"Temos a participação de diversos nomes conhecidos no esporte do Brasil, incluindo atletas de seleção, e esta é, sem dúvidas, uma ótima chance para fomentar e promover a revelação de talentos, já visando à Seleção Brasileira para Tóquio 2020", destacou Henrique Gurgel, presidente da FCDA, que já foi campeão Pan-Americano e brasileiro universitário e também participa desta edição.

Considerado o maior evento paralímpico organizado por uma Federação Aquática em parceria com uma Associação de Esporte Paralímpico, o Meeting Cearense é também fundamental para desenvolver o paradesporto no Estado e importante ferramenta de inclusão no esporte.

Basicamente, o calendário de eventos paralímpicos se restringe aos eventos organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Sendo assim, o atleta que não obtém índice para participar do Circuito Nacional, durante as fases regionais, enfrentava dificuldades para competir ao longo do ano, o que é minimizado com iniciativas como esta.