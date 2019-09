Eusébio e Ceará decidem título estadual de futsal neste sábado (28)

A hegemonia do Horizonte vai chegar ao fim da tarde deste sábado (28). Tetracampeão cearense, o Galo do Tabuleiro passará a coroa para Eusébio ou Ceará, que decidem o título cearense de futsal, no Ginásio Joaquim Gregório, às 17 horas. A TV Diário transmite ao vivo a decisão, com narração de Dênis Medeiros, comentários de Vinicius Aguiar e reportagem de Denise Santiago.

A missão é difícil, mas não impossível para o Eusébio. Com a necessidade de vencer no tempo normal, os donos da casa vão contar mais do que nunca com o setor ofensivo em ação, que é o mais potente da competição com 70 gols marcados. Para o técnico da equipe, Harlem Kauê, a postura da equipe vai ser diferente do primeiro jogo.

"Pretendemos reverter esse placar com as jogadas ensaiadas e a bola parada. Sentimos muito a ausência do Parma e do Genário na primeira partida. Agora não podemos perder os gols que perdemos na primeira decisão", comentou Kauê.

O Eusébio terá ainda a força da galera para reverter o marcador. Com torcida única no ginásio, a favor do mandante, o Ceará vai ter que enfrentar uma verdadeira "panela de pressão" durante 40 minutos e, caso o Eusébio vença, por qualquer placar, teremos uma disputa de pênaltis. Já que não tem prorrogação nesta final. Após vencer de virada por 2 a 1 no 1º jogo da final, o Ceará precisa de um simples empate para se tornar campeão estadual após 13 anos. Sendo a última equipe a se inscrever na competição, o Vovô volta a estar entre os principais times do futsal cearense. O time tem o artilheiro da competição. Dudu, camisa 17, balançou as redes 13 vezes.

"Estamos preparados para o título agora, pois é decisão e nós temos que vencer. No primeiro jogo não se decidia o titulo, mas valia uma boa vantagem. Não é à toa que nós temos essa certa 'tranquilidade' no tempo normal por jogar por um empate", disse Fernando Cabral, treinador do Ceará.