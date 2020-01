Estreia deixa lições a Argel Fucks, que não irá poupar titulares

Começo de temporada é sempre tempo de ajustes. Para o Ceará, que passou por uma grande reformulação no seu elenco, não poderia ser diferente. É cedo para a realização de qualquer análise definitiva. Entretanto, é preciso que se observe quais pontos devem ser corrigidos, e o primeiro teste oficial que o Alvinegro teve em 2020 serviu para deixar lições ao técnico Argel Fucks.

Contra o Freipaulistano, após bom primeiro tempo, em que fez 2 a 0, o Vovô caiu bastante de intensidade na segunda etapa e acabou cedendo o empate. A baixa de intensidade foi evidente e ficou claro que a questão física ainda precisa evoluir, o que é absolutamente normal para o primeiro jogo do ano. Mas a preocupação vai além disso.

Os dois gols sofridos foram de cabeça, em jogadas de bolas aéreas, evidenciando um aspecto para o time melhorar.

Somando ainda os três gols que sofreu no jogo-treino, realizado contra o time do Safece (Sindicato dos Atletas), em empate por 3 a 3, a defesa foi vazada cinco vezes em 180 minutos no início de 2020.

O fato, porém, não preocupa o técnico Argel Fucks. Para o comandante alvinegro, tal problema é normal para início de temporada e sobretudo pelo fato de que o setor passou por grandes mudanças.

"Isso é uma situação normal de pré-temporada. Se olhar da parte defensiva, têm dois jogadores: Luiz Otávio e Samuel Xavier que estão jogando. Temos goleiro novo, volante novo, outro zagueiro novo. Isso é entrosamento da equipe. A bola parada é posicionamento. É entrosar, conhecer o goleiro, conhecer o zagueiro, e isso a gente vai correr o risco de sofrer, principalmente no começo. Claro que se for na 4ª rodada, 5ª rodada, 6ª rodada, a gente tomar esse tipo de gol, vai me preocupar muito mais. Não tenho dúvidas de que com o passar dos jogos, as coisas vão se encaixando", disse.

De fato, o sistema defensivo do Ceará foi bastante reformulado. Além de Luiz Otávio e Samuel Xavier, citados por Argel, Fabinho é o outro remanescente. Fernando Prass, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco e Charles são recém-chegados ao clube e buscam ainda o melhor encaixe coletivo, algo que virá com o tempo.

Para isso, é preciso que haja repetição de escalação. E Argel deve manter a base do time que entrou em campo no último domingo para enfrentar o Ferroviário, amanhã, às 20 horas, no PV.

"A minha convicção de equipe é que, quanto mais se jogar, melhor fica. Não vai ganhar ritmo competitivo só treinando. Já treinamos 3 semanas. Agora, precisamos é dar ritmo, repetir a equipe. A tendência é mexer o menos possível. Eu particularmente não gosto muito de poupar. E nós temos que pensar no jogo contra o Ferroviário, adversário do Campeonato Cearense. Temos que focar nesse jogo e colocar o que a gente tem de melhor", garantiu Argel.