Estado está representado em competição de paratletismo

A Associação Cearense do Esporte Adaptado está representada com uma delegação na etapa regional Norte-Nordeste de Atletismo, Halterofilismo e Natação do Circuito Loterias Caixa, em João Pessoa, na Paraíba. Esse é o início da preparação para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, de 2019.

O Ceará viajou com seis paratletas na natação e dois no atletismo. "A gente vai com um representante do atletismo com chance de ir para Lima, no Peru. É o Jonny Paiva. Um atleta com deficiência física dos 100 metros rasos e salto em distância. Estamos com um atleta cego, José de Anchieta Arruda, que é a primeira vez dele. Estamos treinando-o bastante para a prova de mar aberto. É o primeiro cego com chance de classificação para o Brasileiro", diz Henrique Gurgel, presidente da Associação Cearense do Esporte Adaptado e também paratleta.

Medalhista

Henrique Gurgel, atleta paralímpico de natação, foi medalhista de ouro pela primeira vez na Seleção Brasileira, em julho de 2018, na edição do Pan-Americano Paralímpico Universitário, em São Paulo. Em João Pessoa, ele vai participar das provas dos 150 m medley e 50 m costas. Henrique foi baleado na cabeça e na coluna, num assalto. Depois de meses internado, perdeu os movimentos das pernas. E o esporte foi o responsável por colocá-lo onde está hoje.

Preparação

"Estou participando da competição que vai servir como preparação para o Open Internacional em Medellín, na Colômbia. Seletiva para Lima, do Peru. Lá vão estar os melhores atletas do Brasil", afirma Henrique.

Ao todo, 414 atletas foram inscritos para a fase Norte-Nordeste: 218 no atletismo, 107 na natação e 89 no halterofilismo. Além das competições das três modalidades, a etapa Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa contará ainda com a experimentação de esgrima em cadeira de rodas.