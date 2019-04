Estádio do Corinthians tem falhas em sua fachada e infiltrações

Palco da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, no domingo (21), o estádio do time alvinegro, em Itaquera, apresenta falhas em sua fachada externa, do lado oeste. Placas de granito pretas, que compõem a parede do setor onde ficam as bilheterias, o acesso à loja de materiais esportivos e à academia, estão se descolando e podem cair.

Em dias de jogos, o local onde as falhas foram encontradas costuma ter a circulação de pessoas com acesso às arquibancadas oeste superior, inferior central, inferior lateral e inferior corner.

O diretor do Instituto de Engenharia e especialista em perícias, Marco Antônio Gullo, constatou o risco de queda no revestimento. "É possível afirmar que parte do acabamento está comprometida. Foi observado o descolamento de algumas placas em granito, sem ocorrer o destacamento", apontou. "O risco à segurança dos visitantes deve ser considerado, especialmente pelo elevado peso e pela altura do revestimento".

Gullo aponta, ainda, as possíveis causas para o surgimento das falhas. "Deficiência na capacidade de aderência do sistema de fixação, no caso aparentemente em argamassa". Ele diz também que a instalação "pode ter sido executada com material inadequado ou com mão de obra desqualificada para o tipo de serviço".

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Corinthians reconheceu a existência do problema no local e disse que já está tomando as medidas necessárias para corrigi-lo.

"O clube está ciente e os problemas estão dentro do cronograma de manutenção da arena. O setor de manutenção predial já está tomando as devidas providências e executando os reparos", diz o clube.

Durante a visita ao local, ficou constatado, ainda, pontos com infiltrações no teto do corredor externo, onde também não há a presença de um corrimão central em uma rampa com mais de três metros de largura, assim como a ausência de pisos táteis.

"São dispositivos exigidos por força de lei que facilitariam o acesso por deficientes visuais à loja e aos demais estabelecimentos", diz Marco Antônio Gullo, que afirmou que o desprendimento desse tipo de placa não é muito raro. "Dizer que é comum seria exagero, contudo nossa experiência mostra que não é muito raro".

Apesar do risco de desprendimento, ele afirma que não acredita ser necessária a interdição do estádio para a manutenção do local. "Nas condições em que foram constatadas, as manutenções podem ser executadas isolando os trechos em obra", disse.

O estádio do Corinthians foi inaugurado em maio de 2014, com o jogo entre Corinthians e Figueirense, pelo Brasileiro. O duelo foi realizado 25 dias antes de o local receber o jogo de abertura da Copa do Mundo, entre Brasil e Croácia.

Em 2019, a arena vai completar cinco anos de inauguração. Em maio, expira o período de garantia obrigatória da obra, previsto no artigo 118 do Código Civil. A construção do estádio foi executada pela Odebrecht.