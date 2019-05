Estádio da Copa é inaugurado

O Catar inaugurou, ontem, seu primeiro estádio construído especialmente para receber a Copa do Mundo de 2022. O Al-Wakrah, que custou US$ 575 milhões e tem capacidade para até 40.000 espectadores, foi palco da final do campeonato nacional, entre Al-Sadd e do Al-Duhail.

Concebido pela arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid, o estádio, localizado em uma cidade costeira ao sul de Doha, estava quase lotado e foi tomado pelos gritos dos torcedores no momento em que as equipes do Al-Sadd e do Al-Duhail entravam em campo.

Engarrafamentos se formaram no entorno e foram instalados vários postos de controle de segurança antes do evento. "Eu viajei pelo mundo e visitei muitos estádios em cidades diferentes, especialmente no Reino Unido", conta Yousef Al-Jaber, de 35 anos, diretor de pesquisa de uma empresa petroleira de Doha.

"Finalmente, posso ir a um estádio catariano de nível mundial", acrescentou Yousef, que é torcedor do Chelsea, acompanhado de sua mulher e de seus dois filhos.

"É um estádio único em seu estilo, seu design é futurista. Al-Wakrah é uma cidade costeira e eles se inspiraram nela para sua arquitetura", anima-se o torcedor.

Detalhes do estádio

A cobertura retrátil - inspirada nas velas dos barcos de pesca - é composta de 1.400 peças, vindas da Itália.

Durante a cerimônia que antecedeu o jogo, o estádio foi mergulhado no escuro e começou uma performance de artistas em torno de uma pérola inflável gigante iluminada no centro do campo.

Um vídeo contando a história do país foi projetado em dois telões.

Entre os oito estádios que o Catar está construindo ou remodelando para a Copa do Mundo de 2022, apenas um, o Khalifa International já está funcionando. Ele, inclusive, vai receber ainda neste ano o Campeonato Mundial de Atletismo.