Esporte olímpico sofre com verba das loterias em queda livre

Após verem as verbas que recebem da arrecadação das loterias federais caírem quase pela metade em março (46%), os comitês olímpico (COB) e paraolímpico do Brasil (CPB) se preparam para resultados parecidos ou ainda piores em abril - e possivelmente também nos meses seguintes, em meio à pandemia da Covid-19.

Durante parte da segunda quinzena de março, casas lotéricas ficaram fechadas em alguns estados, até que um decreto do Governo Federal permitisse sua reabertura como serviço essencial. "Estamos vendo a possibilidade de a arrecadação cair em 50% neste mês, já que muitas casas lotéricas que estão em shoppings continuam fechadas", afirma o presidente do CPB, Mizael Conrado.

O diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, faz previsão parecida para a redução no mês de abril. "Isso nos preocupa, é uma queda bastante significativa e precisamos esperar os próximos meses", diz.

A inexistência de competições esportivas no momento também atrapalha pelo fato de as loterias estarem suspensas, como é o caso da Loteca. "É lógico que, se o período de diminuição no volume de apostas continuar, vamos ter que rever situações", diz Rogério Sampaio.

Percentuais

Por lei, o COB recebe 1,71% do valor arrecadado pelas loterias, e o CPB, 0,95%. Outras entidades e órgãos governamentais ligados ao esporte também possuem direito a algumas fatias desse bolo.

Essas verbas são repassadas diretamente pela Caixa e aplicadas, no caso dos comitês, na preparação dos atletas brasileiros, principalmente para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Após o adiamento de Tóquio 2020 para 2021 e a paralisação do esporte em todo o mundo, a expectativa é de chegar aos Jogos com investimentos bastante reduzidos.

Inicialmente, o COB esperava receber R$ 312 milhões de verbas das loterias (97% do seu orçamento total para o ano), mas já sabe que não chegará a esse montante. Em fevereiro, a Caixa repassou R$ 30,9 milhões para o comitê. Já em março, o valor foi de R$ 16,8 milhões.

Em 2019, a média mensal de arrecadação do COB foi de R$ 23,9 milhões, com picos nos meses de maio e dezembro, quando foram realizados grandes sorteios da Mega-Sena. Para atingir o valor que pretendia em 2020, a média mensal precisaria ser de R$ 26 milhões. No CPB, a queda em março, na comparação com fevereiro, foi de R$ 17,2 milhões para R$ 9,3 milhões. No ano passado, o comitê recebeu mensalmente em média 13,3 milhões.

A Caixa informou que os dados de abril serão divulgados no início de maio.

Impacto

Como parte dos recursos da entidade é repassada para mais de 30 confederações das modalidades olímpicas, elas também deverão passar por meses turbulentos.

Para Junior Maciel, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), o próximo semestre é sinônimo de incerteza com a redução do repasse.

"O presidente da COB está muito preocupado. Até o momento, não conseguiu precisar de como vamos ficar com essa redução. O impacto vai ser gigante. Folha de pagamento de funcionários, aluguel, conta de água, luz... Tudo isso pode ser afetado. No 2º semestre, alguns eventos e competições podem não ocorrer", lamenta Junior.

Além das confederações, as secretarias de esporte estaduais também recebem uma pequena parcela dos valores das loterias e devem ser prejudicadas com a redução na arrecadação.

Por outro lado, as federações esportivas de cada estado não são atingidas diretamente, visto que o dinheiro vindo das casas lotéricas não chegam até elas. Porém, o calendário do resto do ano mudou completamente com a pandemia, assim como a expectativa na disputa de competições no exterior.

"Atrapalhou porque temos dois atletas da Fecet na Seleção Brasileira que iam para competições internacionais, que foram canceladas. Teríamos um regional em Brejo Santo e outro em Icapuí que tiveram que ser cancelados. Não temos certeza do 2º semestre", relata Fábio.