Entre elencos de menor valor na Série A, Vovô e Leão apostam em organização

A disparidade financeira que separa Ceará e Fortaleza dos principais clubes do Brasil é um dos fatores - e o mais determinante deles, inclusive - que dificulta a competitividade de igual para igual. O desequilíbrio econômico é refletido em diversos aspectos e medido de várias formas. Uma delas é a de valor de mercado do elenco. No quesito, os dois cearenses aparecem entre os menos valorizados da Série A do Campeonato Brasileiro.

O levantamento foi realizado pelo Globoesporte.Com baseado nos números apontados pelo site Transfermarket, especializado em transferências e que faz a cotação do valor de mercado de cada equipe do futebol mundial.

Na listagem, considerando todos os times da Primeira Divisão, o elenco do Vovô aparece em 15º, com cotação de 19,6 milhões de euros (cerca de R$ 92,9 milhões) e o Leão em 18º, avaliado em 17,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões).

No âmbito do Nordeste, ambos ficam atrás somente do Bahia, o 11º na listagem da Série A, com avaliação de 28 milhões de euros (R$ 132,7 milhões). Os números apontam evolução em relação a 2019, quando o elenco do Ceará possuia valor de mercado de 21,35 milhões de euros (R$ 89,91 milhões) e o do Fortaleza 18,6 milhões de euros (R$ 78,33 milhões). Entretanto, ainda são baixos em comparação aos concorrentes na elite do futebol nacional.

No ano de 2020, em relação ao valor do plantel, o Alvinegro possui o 6º menor e o Tricolor o 3º mais baixo. O Flamengo lidera de forma disparada e com folga, sendo seguido por Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, respectivamente.

Somando o valor de mercado dos elencos de Ceará e Fortaleza, o total de R$ 173,9 milhões corresponde a somente 25% da avaliação do elenco do Flamengo, por exemplo.

Os dados evidenciam a grande diferença econômica entre os clubes do Estado e outras potências brasileiras, mas o simples fato de Ceará e Fortaleza estarem presentes na lista e em crescente evolução nos últimos anos já mostra como os dois têm figurado de forma sólida e animadora entre as principais agremiações do País, conseguido, mesmo dentro de uma realidade desleal, competir e superar concorrentes de maior expressão.

Aposta na organização

Muito disso acontece pela organização na gestão que é realizada por ambos, que são notadamente reconhecidos por administrações responsáveis e equilibradas.

Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, a discrepância econômica faz com que a missão de montar elencos qualificados e efetivos seja ainda mais árdua e com menor margem de erros.

"É por isso que a gente não tem direito de errar. Como temos orçamento menor, e tem também essa questão do valor de mercado, não podemos trazer jogadores que não vão ajudar. Esse é um desafio. Ano passado, tínhamos o 19º orçamento e ficamos em 9º lugar. Isso é motivo de orgulho. Um time que fez isso merece crédito. E esse é o desafio também para 2020, com essas dificuldades que fazem parte, mas a gente conseguir surpreender e fazer uma boa temporada", disse o mandatário tricolor.

O pensamento é semelhante no Alvinegro. "Tem que fazer garimpagem, ver mercado, jogadores emergentes. Os clubes que têm recursos menores têm que mostrar eficiência maior na hora de contratar. Tem que dar o tiro certo", destaca Raimundo Pinheiro, vice-presidente do Ceará.

Certo é que ambos têm crescido e mudado de patamar no cenário nacional, inclusive com nova atuação no mercado de transferências.

Em 2020, Ceará e Fortaleza têm atuado ativamente na compra de atletas, realizando aportes financeiros para contratar jogadores.

No lado Alvinegro, mais de R$ 8 milhões já foram investidos em contratações para esta temporada, enquanto no Tricolor, a recente chegada do atacante David se tornou a maior compra da história do futebol cearense, com o pagamento de R$ 5 milhões para aquisição de 45% dos direitos econômicos do atleta.

A rota de crescimento já foi traçada. Se o caminho continuar sendo trilhado desta forma, o sucesso será maior.